Eureka Solutions change de dimension et triple sa surface de bureau

L’éditeur Eureka Solutions poursuit sa croissance et annonce l’acquisition de son nouveau siège social sur Pfastatt. Cet investissement d’envergure met clairement en avant le dynamisme de la société qui a su bâtir une stratégie de croissance reposant sur des bases industrielles.

Concrètement, Eureka Solution peut désormais intégrer des bureaux de nouvelle génération de 1 900 m². Il s’agit d’une annonce structurante qui permettra à l’éditeur de se développer sereinement ces prochaines années. En effet, au regard de son dynamisme, Eureka Solutions envisage de s’entourer de nouveaux talents dans l’ensemble de ses départements : commerce, support, conseil, technique. Ces nouveaux locaux seront aussi l’occasion de développer le département R&D, mais également de proposer des espaces de travail confortables pour les partenaires et les clients.

Henri STUCKERT, Président d’Eureka Solutions « Depuis quelques années, Eureka Solutions a fortement accéléré son développement à l’échelle nationale et particulièrement dans l’est de la France. L’opportunité d’acquérir de nouveaux locaux pour implanter nos équipes et nouvelles recrues s’est positionné comme une évidence et explique notre investissement. Proposer des conditions de travail de premier plan à nos collaborateurs a toujours été une priorité. Cette acquisition s’inscrit dans ce contexte. »