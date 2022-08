English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

31.8.2022 klo 14.00

Muutos johtoryhmässä: Sini Kivekäs nimitetty Aktian henkilöstöjohtajaksi

Oikeustieteen maisteri, varatuomari Sini Kivekäs on nimitetty Aktian uudeksi henkilöstöjohtajaksi. Nimityksen yhteydessä henkilöstöjohtajasta tulee myös Aktian johtoryhmän jäsen. Kivekkäällä on pitkä ja monipuolinen työhistoria eri tehtävissä Nordeassa: Hän on aiemmin toiminut muun muassa Nordean Suomen henkilöstöjohtajana ja hän työskentelee nyt Nordean Suomen maajohtajan Senior Executive Officen vetäjänä. Kivekäs aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.12.2022.

”Olen erittäin iloinen, että saamme Sini Kivekkään kaltaisen pitkän linjan ammattilaisen johtamaan Aktian henkilöstötoimintoja ja kehittämään edelleen yrityskulttuuriamme. Sinin monipuolinen kokemus rahoitusalalta on loistava lähtökohta aktialaisten osaamisen kehittämiseen ja erinomaisen työntekijäkokemuksen vahvistamiseen. Haluan toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi Aktiaan ja konsernin johtoryhmään”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

Aiemmin Aktian henkilöstöjohtajana toiminut Ann-Sofi Reims jättää yhtiön omasta toiveestaan syyskuun loppuun mennessä.

”Samalla haluan kiittää Ann-Sofi Reimsiä hänen arvokkaasta panoksestaan Aktiassa. Ann-Sofin ammattitaito ja ihmislähtöinen työskentelytapa ovat olleet meille ensiarvoisen tärkeitä muun muassa viimeaikaisen muutos- ja integraatiotyön yhteydessä”, Ayub jatkaa.

Sini Kivekkään nimitys on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom(at)aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

