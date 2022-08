Investeringsforeningen Jyske Invest indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2022. På dagsordenen er et forslag om at den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL ikke skal gennemføres – og at afdelingerne i stedet skal afvikles ved almindelig likvidation. Hvis forslaget bliver stemt igennem, så vil usikkerheden om prisen på den ubegrænsede garanti forsvinde, da garantien kan bortfalde.

