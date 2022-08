BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Muutos BBS-Bioactive Bonesubstitues Oyj:n johtoryhmässä

English Finnish

BBS-Bioactive Bonesubstitutes Oyj, Yhtiötiedote, 31.8. 2022 klo 15:00



BBS-Bioactive Bonesubstitutes Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Liisa Hukka on ilmoittanut jättävänsä yhtiön siirtyäkseen uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Hän lopettaa työnsä syyskuun 2022 aikana.

”Kiitän lämpimästi Liisaa hänen työpanoksestaan yhtiön hyväksi. Liisan työpanos oli merkittävä yhtiön luotsaamisessa kohti lanseerauksen jälkeistä kaupallista vaihetta. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin.”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi.

Yhtiön uuden talousjohtajan hakuprosessi on käynnistetty ja nimityksestä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi,

Puhelin: 040 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Liisa Hukka,

Puhelin: 0400 611 038, sähköposti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes (BBS) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi