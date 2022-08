Neue Studie, im Clinical Cancer Research Journal veröffentlicht, unterstreicht die Bedeutung des EndoPredict-Tests zur Information über die Behandlung von prämenopausalen Brustkrebs-Patientinnen

French German Italian Spanish Portuguese English

Myriad Genetics’ EndoPredict-Test identifiziert präzise prämenopausale Frauen mit ER+, HER2-Brustkrebs, die eine adjuvante Chemotherapie vermeiden können



SALT LAKE CITY, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN), ein führendes Unternehmen im Bereich Gendiagnostik und Präzisionsmedizin, gab heute bekannt, dass das Clinical Cancer Research Journal1 eine Studie veröffentlicht hat, die zeigt, dass der EndoPredict®-Brustkrebsprognosetest bei prämenopausalen Frauen mit ER+, HER2- Brustkrebs im Frühstadium Fernrezidive signifikant vorhersagt. Diese neu veröffentlichte Studie stellt die erste klinische Validierung von EndoPredict in einer ausschließlich prämenopausalen Population dar.

In der Studie, die erstmals in einem Abstract auf der ASCO-Jahrestagung 2021 von Anastasia Constantinidou et al.2 vorgestellt wurde, wurden Tumorproben von 385 prämenopausalen Frauen mit ER+, HER2-primärem Brustkrebs untersucht, die keine Chemotherapie erhalten hatten. Die Ergebnisse zeigen, dass EndoPredict prämenopausale Frauen mit und ohne befallenen Lymphknoten genau identifiziert, die aufgrund eines sehr geringen Rezidivrisikos eine adjuvante Chemotherapie als Teil ihres Behandlungsplans vermeiden konnten.

"Diese wichtige Veröffentlichung der neuen EndoPredict-Daten zeigt unser kontinuierliches Engagement, die Präzisionsmedizin für Patientinnen mit Brustkrebs voranzutreiben", sagte Dr. Ralf Kronenwett, Director of International Medical Affairs, Myriad Genetics. "In Anbetracht der sich häufenden klinischen Empfehlungen, die Überbehandlung von Brustkrebs zu reduzieren, sind die Ergebnisse besonders ermutigend. Da etwa ein Drittel aller neuen Brustkrebsfälle bei Patientinnen im Alter von 54 Jahren oder jünger auftreten3, liefert die Verwendung von EndoPredict bei prämenopausalen Frauen wichtige Informationen für eine personalisierte Behandlung, einschließlich der Frage, ob eine Chemotherapie sinnvoll ist oder nicht."

Die Studie zeigt, dass Patientinnen mit EndoPredict Niedrigrisiko-Scores ein Fernrezidiv-freies Überleben (DRFS) von 97 % gegenüber 76 % bei Patientinnen mit hohem Risiko hatten. Bemerkenswert ist, dass 19 % der nodalpositiven prämenopausalen Patientinnen mit EndoPredict Niedrigrisiko-Scores ein DRFS von 100 % aufwiesen, auf eine Chemotherapie verzichten und mit alleiniger endokriner Therapie fortfahren konnten.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis einer explorativen Subgruppenanalyse im Rahmen der Studie ergab ähnliche DRFS-Raten bei Niedrigrisikopatientinnen mit oder ohne Unterdrückung der Eierstockfunktion (OFS), mit weniger als 5 % Fernrezidiven nach 10 Jahren in beiden Gruppen.

"Diese wichtige Studie zeigt, dass prämenopausale Patientinnen mit einem EPclin-Niedrigrisiko-Score ein gutes Langzeitergebnis ohne Chemotherapie haben und für eine Behandlung mit ausschließlich endokriner Therapie in Frage kommen", sagte Dr. Anastasia Constantinidou vom Onkologiezentrum der Bank of Cyprus und dem Cyprus Cancer Research Institute. "Diese Ergebnisse sind wichtig, um personalisierte Behandlungsentscheidungen für einen großen Teil der prämenopausalen Frauen mit ER+, HER2-Brustkrebs im Frühstadium besser zu treffen."

Über die Studie

EndoPredict ist ein Prognosetest, der das Risiko von Patientinnen für ein Brustkrebs Fernrezidiv vorhersagt, um zu ermitteln, bei welchen Patientinnen ein Verzicht auf eine Chemotherapie in Frage kommt. Er analysiert 12 Gene, zur Erstellung eines molekularen Scores, der mit Tumormerkmalen wie Tumorgröße und Nodalstatus kombiniert wird, um einen Patienten-Risikoscore (EPclin) zu ermitteln.

In der Studie Clinical Validation of EndoPredict in Pre-Menopausal Women wurden Tumorproben von 385 prämenopausalen Frauen mit ER+, HER2-primärem Brustkrebs (pT1-3, pN0-1) untersucht, die zusätzlich zur endokrinen Therapie keine Chemotherapie erhalten hatten. Alle Proben wurden retrospektiv mit EndoPredict getestet, ohne dass die klinischen Daten und die Ergebnisse bekannt waren. Die Assoziationen der EPclin-Risikoscores mit dem 10-Jahres-Überleben ohne Fernrezidiv (DRFS) wurden anhand von Cox-Proportional-Hazards-Modellen und Kaplan-Meier-Analysen bewertet. Das primäre Ergebnis war das 10-Jahres-DRFS.

Neben EPclin waren klinische Variablen von Interesse wie Alter bei der Diagnose, Tumorgröße, Tumorgrad, Nodalstatus, Ki 67-Expression und kontinuierliche Östrogenrezeptor (ER)- und Progesteronrezeptor (PgR)-Expression.

Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie hier.

1 Constantinidou et al. Clin Cancer Res 2022; published online ahead of print

2 Constantinidou et al 2021 ASCO (https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.537)

3 SEER Cancer Statistics Review, 1975-2016. Bethesda, MD: National Cancer Institute;2019.

Über Myriad Genetics

Myriad Genetics ist ein führendes Unternehmen für genetische Tests und Präzisionsmedizin, das sich für die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden aller Menschen einsetzt. Myriad entwickelt und bietet Gentests an, die helfen, das Risiko der Entwicklung oder des Fortschreitens von Krankheiten einzuschätzen und Behandlungsentscheidungen in allen medizinischen Fachbereichen zu treffen, in denen genetische Erkenntnisse die Patientenversorgung erheblich verbessern und die Gesundheitskosten senken können. Fast Company bezeichnete Myriad als eines der innovativsten Unternehmen der Welt in 2022. Weitere Informationen finden Sie unter www.myriad.com.

Myriad, das Myriad Logo, BRACAnalysis, BRACAnalysis CDx, Colaris, Colaris AP, MyRisk, Myriad MyRisk, MyRisk Hereditary Cancer, MyChoice CDx, Prequel, Prequel with Amplify, Amplify, Foresight, Precise, FirstGene, Health.Illuminated, RiskScore, Prolaris, GeneSight und EndoPredict sind Marken oder eingetragene Marken von Myriad Genetics, Inc. © 2022 Myriad Genetics, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Safe Harbor Statement

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements relating to using EndoPredict among premenopausal women to provide important insights to inform personalized treatment, including whether there’s a benefit to using chemotherapy or not. These “forward-looking statements” are management’s expectations of future events as of the date hereof and are subject to a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, conditions, and events to differ materially and adversely from those anticipated. Such factors include those risks described in the company’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including the company’s Annual Report on Form 10-K filed on February 25, 2022, as well as any updates to those risk factors filed from time to time in the company’s Quarterly Reports on Form 10-Q or Current Reports on Form 8-K.