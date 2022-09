Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research mette in evidenza l’impiego del test EndoPredict per indicare quale trattamento adottare in pazienti con tumore al seno in premenopausa

French German Italian Spanish Portuguese English

Il test EndoPredict di Myriad Genetics ha identificato in modo accurato le donne in premenopausa con carcinoma mammario ER+, HER2- che potevano con sicurezza evitare la chemioterapia adiuvante

SALT LAKE CITY, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN), leader nei test genetici e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi che la rivista Clinical Cancer Research1 ha pubblicato uno studio che dimostra come il test prognostico EndoPredict® per il tumore al seno preveda in modo significativo la recidiva a distanza in donne in premenopausa con tumore al seno ER+, HER2- in stadio iniziale. Questo studio appena pubblicato rappresenta la prima validazione clinica di EndoPredict in una popolazione esclusivamente in premenopausa.

Lo studio - illustrato per la prima volta da Anastasia Constantinidou et al.2 in un abstract al congresso annuale ASCO 2021 – prende in considerazione campioni di tumore di 385 donne in premenopausa con carcinoma mammario primario ER+, HER2-, non sottoposte a chemioterapia. I risultati dimostrano che EndoPredict ha accuratamente identificato le donne in premenopausa con e senza linfonodi interessati che potevano evitare in sicurezza la chemioterapia adiuvante come parte del loro piano di trattamento a causa del rischio di recidiva molto basso.

"Questa importante pubblicazione sui nuovi dati di EndoPredict dimostra il nostro costante impegno a far progredire la medicina di precisione per le pazienti affette da tumore al seno", ha dichiarato il dottor Ralf Kronenwett, direttore degli Affari Medici Internazionali di Myriad Genetics. "Alla luce delle crescenti raccomandazioni cliniche per ridurre il sovra-trattamento in pazienti affette da cancro al seno, i risultati sono particolarmente incoraggianti. Considerato che circa un terzo di tutti i nuovi casi di tumore al seno si verifica in pazienti di età pari o inferiore a 54 anni3, l’impiego di EndoPredict per donne in premenopausa fornisce importanti indicazioni per la personalizzazione del trattamento, compreso se ci sia o meno un beneficio a somministrare la chemioterapia".

Lo studio mostra che le pazienti classificate con punteggio EndoPredict a basso rischio mostravano una sopravvivenza libera da recidiva a distanza (DRFS) del 97% rispetto al 76% delle pazienti classificate ad alto rischio. È importante notare che il 19% delle pazienti in premenopausa con linfonodi positivi ha ottenuto punteggi EndoPredict a basso rischio con una DRFS del 100% e ha potuto evitare la chemioterapia e proseguire con la sola terapia endocrina.

Un altro risultato chiave di un'analisi esplorativa per sottogruppi all'interno dello studio ha evidenziato tassi di DRFS simili tra le pazienti a basso rischio con o senza soppressione della funzione ovarica (OFS), con meno del 5% di recidive a distanza dopo 10 anni in entrambi i gruppi.

"Questo importante studio dimostra che le pazienti in premenopausa con un punteggio EPclin a basso rischio hanno un buon decorso a lungo termine senza chemioterapia e possono quindi essere considerate per il trattamento con la sola terapia endocrina", ha dichiarato la dott.ssa Anastasia Constantinidou, del Bank of Cyprus Oncology Centre e del Cyprus Cancer Research Institute. "Questi risultati sono rilevanti per fornire migliori informazioni sulle possibili decisioni terapeutiche personalizzate per un'ampia percentuale di donne in premenopausa con carcinoma mammario ER+, HER2- in stadio precoce".

Informazioni sullo studio

EndoPredict è un test prognostico che predice il rischio di recidiva del tumore al seno per aiutare a identificare chi può rinunciare alla chemioterapia. Analizza 12 geni per creare un punteggio molecolare, che viene combinato con le caratteristiche del tumore, quali le dimensioni e lo stato linfonodale, per stabilire un punteggio di rischio per la paziente (EPclin).

Lo studio Clinical Validation of EndoPredict in Pre-Menopausal Women ha preso in esame i campioni tumorali di 385 donne in premenopausa con carcinoma mammario primario ER+, HER2- (pT1-3, pN0-1) che non avevano ricevuto la chemioterapia in aggiunta alla terapia endocrina. Tutti i campioni sono stati analizzati retrospettivamente in cieco relativamente ai dati clinici e di esito con EndoPredict. Le associazioni dei punteggi di rischio EPclin con la sopravvivenza libera da recidiva a distanza (DRFS) a 10 anni sono state valutate mediante modelli di Cox proportional hazards e analisi di Kaplan-Meier. Il risultato principale era la DRFS a 10 anni.

In aggiunta all'EPclin, le variabili cliniche di interesse includevano l'età alla diagnosi, le dimensioni del tumore, il grado tumorale, lo stato linfonodale, l'espressione del Ki 67 e l'espressione continua del recettore degli estrogeni (ER) e del recettore del progesterone (PgR).

Ulteriori informazioni su questo studio sono disponibili qui.

