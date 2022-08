Novo estudo publicado no Clinical Cancer Research Journal destaca o uso do teste EndoPredict para informar o tratamento em pacientes com câncer de mama na pré-menopausa

German Italian Spanish Portuguese English French

O teste EndoPredict, da Myriad Genetics, identificou com precisão mulheres na pré-menopausa com câncer de mama ER+, HER2- que poderiam evitar, com segurança, a quimioterapia adjuvante

SALT LAKE CITY, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN), líder em testes genéticos e medicina de precisão, anunciou hoje que o Clinical Cancer Research Journal1 publicou um estudo que mostra que o teste de prognóstico para câncer de mama EndoPredict® previu significativamente a recorrência tardia em mulheres com câncer de mama em estágio inicial, na pré-menopausa, com ER+, HER2-. Este estudo, recém-publicado, representa a primeira validação clínica do EndoPredict em uma população, exclusivamente, na pré-menopausa.

O estudo – apresentado pela primeira vez como um resumo na Reunião Anual da ASCO 2021 por Anastasia Constantinidou et al2 – examinou amostras de tumor de 385 mulheres na pré-menopausa, com câncer de mama primário, ER+ e HER2- que não receberam quimioterapia. Os resultados mostram que o EndoPredict identificou com precisão mulheres na pré-menopausa com e sem linfonodos comprometidos que poderiam evitar com segurança a quimioterapia adjuvante, como parte de seu plano de tratamento, devido a um risco de recorrência muito baixo.

“Esta importante publicação, sobre os novos dados do EndoPredict, demonstra nosso compromisso contínuo com o avanço da medicina de precisão para pacientes com câncer de mama”, disse o Dr. Ralf Kronenwett, diretor de Assuntos Médicos Internacionais da Myriad Genetics. “À luz das recomendações clínicas crescentes para reduzir o tratamento excessivo no câncer de mama, os resultados são particularmente encorajadores. Com cerca de um terço de todos os novos casos de câncer de mama ocorrendo em pacientes com 54 anos ou menos3 , o uso do EndoPredict entre mulheres na pré-menopausa fornece informações importantes para orientar o tratamento personalizado, incluindo se há benefícios em usar quimioterapia ou não.”

O estudo mostra que as pacientes com escores de baixo risco do EndoPredict tiveram uma sobrevida livre de recorrência (DRFS) de 97% versus 76% para pacientes de alto risco. É importante ressaltar que 19% das pacientes pré-menopáusicas com linfonodo positivo tiveram escores de baixo risco EndoPredict com DRFS de 100% e que poderiam evitar a quimioterapia com segurança e continuar apenas com a terapia endócrina.

Outro resultado importante de uma análise exploratória de subgrupo, dentro do estudo, encontrou taxas semelhantes de DRFS em pacientes de baixo risco com ou sem supressão da função ovariana (OFS), com menos de 5% de recorrência à distância após 10 anos, em ambos os grupos.

"Este importante estudo mostra que as pacientes na pré-menopausa com uma pontuação EPclin de baixo risco têm um bom resultado a longo prazo, sem quimioterapia, e podem ser consideradas para tratamento apenas com terapia endócrina", disse a Dra. Anastasia Constantinidou, do “Bank of Cyprus Oncology Centre” e do “Cyprus Cancer Research Institute”. “Essas descobertas são relevantes para orientar melhor as decisões de tratamento personalizado para uma grande proporção de mulheres na pré-menopausa com câncer de mama ER+, HER2- em estágio inicial.”

Sobre o estudo

O EndoPredict é um teste prognóstico que prevê o risco de recorrência do câncer de mama para ajudar a identificar quem pode considerar abandonar a quimioterapia com segurança. Ele analisa 12 genes para criar uma pontuação molecular, que é combinada com características do tumor, como tamanho do tumor e status nodal, para estabelecer uma pontuação de risco da paciente (EPclin).

O estudo “Clinical Validation of EndoPredict in Pre-Menopausal Women” testou amostras de tumores de 385 mulheres na pré-menopausa com câncer de mama primário ER+, HER2- (pT1-3, pN0-1) que não receberam quimioterapia além da terapia endócrina. Todas as amostras foram testadas retrospectivamente, cegas para dados clínicos e de resultados com EndoPredict. Associações de escores de risco EPclin com sobrevida livre de recorrência em 10 anos (DRFS) foram avaliadas por modelos de riscos proporcionais de Cox e análise de Kaplan-Meier. O desfecho primário foi DRFS em 10 anos.

Além de EPclin, as variáveis clínicas de interesse incluíram idade ao diagnóstico, tamanho do tumor, grau do tumor, estado nodal, expressão de Ki 67, expressão contínua de receptor de estrogênio (ER) e expressão de receptor de progesterona (PgR).

Mais informações sobre este estudo podem ser encontradas aqui.

Sobre a Myriad Genetics

A Myriad Genetics é uma empresa líder em testes genéticos e medicina de precisão, dedicada a promover a saúde e o bem-estar de todos. A Myriad desenvolve e oferece testes genéticos que ajudam a avaliar o risco de desenvolver doenças ou progressão da doença e orientar as decisões de tratamento em todas as especialidades médicas, onde as informações genéticas podem melhorar significativamente o atendimento ao paciente e reduzir os custos de saúde. A Fast Company nomeou a Myriad entre as empresas mais inovadoras do mundo para 2022. Para obter mais informações, visite www.myriad.com.

