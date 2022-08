2022 m. pirmojo pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti veiklos rezultatai

English Lithuanian





Neaudituotais duomenimis per 2022 m. pirmuosius šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai siekė 35,736 mln. eurų, tai yra 28,6 proc. daugiau nei per pirmuosius šešis 2021 m. mėnesius. 2021 m. pirmųjų šešių mėnesių AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai buvo 27,794 mln. eurų.

2022 m. pirmą pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ patyrė 1,837 mln. eurų grynojo nuostolio. 2021 m. per I pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ uždirbo 0,241 mln. eurų grynojo pelno.

Karas Ukrainoje Bendrovės veiklą, kaip ir visą statybos sektorių, paveikė labai stipriai. Nuo karo pradžios ženkliai išaugusios medžiagų kainos, žaliavų trūkumas, tiekimo trikdžiai turėjo didelę įtaką pusmečio rezultatui.

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 55,150 mln. eurų, kurios, lyginant su per 2021 m. I pusmečio 47,134 mln. eurų pajamomis, padidėjo 17 proc. Per ataskaitinį laikotarpį Grupė patyrė 0,466 mln. eurų grynojo nuostolio.

AB „Panevėžio statybos trestas“ EBITDA per 2022 m. šešis mėnesius buvo neigiama – 1,853 mln. eurų, kai tuo tarpu 2021 m. I pusmetį sudarė 0,147 mln. eurų. Grupės EBITDA per 2022 m. šešis mėnesius yra 0,389 mln. eurų, per 2021 m. šešis mėnesius buvo 3,252 mln. eurų.

Daugiau informacijos:

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

Tel.: (8-45) 505 503





Priedas