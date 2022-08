Meco Limited annonce le lancement des premières plateformes de minage de cryptomonnaies solaires-électriques avancées pour des performances améliorées

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDRES, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meco Limited (Mecobit) a dévoilé le très attendu Ultimate Solar Power System (un système d'énergie solaire avec des sauvegardes incroyables et des mineurs de cryptomonnaies) lors d'un événement de lancement d'élite au Hong Kong Technology Bureau en août 2020.



Le kit de panneaux solaires pour station solaire compacte (complet) Solar Array M4000 met en avant l'un des équipements cryptographiques à énergie solaire les plus marquants au monde. Des équipements essentiels qui aident à continuer à fonctionner ou affectent les équipements tels que les appareils électroménagers, les séchoirs, les siphons de piscine ou les chargeurs de voitures électriques, ou même les équipements de minage de cryptomonnaie. Nous recherchons une façon de résoudre les problèmes mondiaux des sous-produits de combustibles fossiles, des niveaux élevés de consommation d'électricité. « Cela améliore la façon dont nous abordons l'imagination et la planification. De plus, cela rend ces progrès raisonnables pour le client », a déclaré B. FRANCI, PDG de MECO LIMITED.

Avec la partie axée sur le solaire du taux de hachage contrôlé apparemment facile à développer, beaucoup voient le potentiel d'utilisation durable de l'électricité dans le minage de Bitcoin comme un « cycle vertueux » – Mecobit stimule considérablement le minage de cryptomonnaies en permettant à la mission d'utiliser une électricité durable. L'électricité la moins chère imaginable encouragera davantage de tâches à se concentrer exclusivement sur des sources respectueuses de l'environnement telles que l'énergie solaire.

Principales caractéristiques de nos mineurs :

⦁ Rack Meco :

Capacité : BTC-4850 TH/s, ETH/ETC-20000 MH/s

Calcul : SHA256, Ethash

8 x Nvidia RTX 3090 (garantie incluse)

2 x cadre/étagère de minage

3 alimentations 930W 110-220V entièrement modulaires.

⦁ Miner M100 :

Taux de hachage : BTC 450 TH/s, ETH/ETC 200 MH/s

Puissance : 1 400 watts

Calcul : SHA256, Ethash

Connexion : Ethernet/sans fil

⦁ Mineur M200

Taux de hachage : BTC 650 TH/s, ETH/ETC 2300 MH/s

Puissance : 1 800 watts

Calcul : SHA256, Ethash

Connexion : Ethernet/sans fil

À propos de Mecobit

Elle a été lancée en 2015 avec la détermination de créer et de démontrer au monde une mine de monnaies numériques alimentée par l'énergie solaire ; les innovations Ethash, SHA-256 ou Scrypt peuvent être utilisées en fonction de l'inclination du mineur. L'organisation affirme qu'il s'agit du tout premier projet de minage de cryptomonnaies à énergie solaire sur Terre. « Nous devons perturber le secteur des chargeurs solaires en fournissant plus d'énergie à un coût plus raisonnable que ce que l'on pensait récemment être le cas. » - B. Franci (fondateur). Basée à Chiswick High Road à Londres, au Royaume-Uni, Mecobit possède des sites dans diverses communautés urbaines du monde entier, y compris les États-Unis. De plus amples informations sur l'organisation et ses projets sont disponibles sur le site web de l'organisation : www.mecobit.com

Contact : Ben Lukas, ben.lukas@mecobit.com, 852-3001 1453