Meco Limited宣布推出全球首款先进的太阳能电力加密货币挖矿设备以提升性能

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伦敦, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meco Limited（Mecobit）于2020年8月在香港科技局举行的精英发布活动上发布了备受期待的终极太阳能发电系统（一套具有惊人备份和加密货币矿机的太阳能发电系统）。



紧凑型太阳能站太阳能电池板套件（完整）Solar Array M4000是世界上最出色的太阳能加密设备之一。有助于保持运行或影响设备的基本设备，例如电器、烘干机、游泳池虹吸管或电动汽车充电器，甚至加密货币采矿设备。我们正在寻求一种方法，消除化石燃料产生副产品以及电力消耗过高等全球问题。“它拓宽了我们想象和规划的方式。此外，让这一进展对客户来说是合理的，” MEDIO LIMITED首席执行官B. FRANCI表示。

由于受控哈希率中以太阳能为主的部分似乎很容易开发，所以许多人将在比特币挖矿中使用可持续电力的潜力视为一个合理周期——Mecobit让其能够使用可持续电力，从而极大推动了加密货币挖矿的发展。可以想象的最便宜的电力将鼓励更多任务专注于环保型能源，例如太阳能。

我们矿机的主要特性：

⦁ Meco机架：

容量：BTC-4850 TH/s、ETH/ETC-20000 MH/s

计算：SHA256、Ethash

8个Nvidia RTX 3090（包括保修）

2个挖矿框架/货架

3个930W 110-220V全模块化电源。

⦁ M100矿机：

哈希率：BTC 450TH/s、ETH/ETC 2000MH/s

功率：1400W

计算：SHA256、Ethash

连接：以太网/无线

⦁ M200矿机

哈希率：BTC 650 TH/s、ETH/ETC 2300 MH/s

功率：1800W

计算：SHA256、Ethash

连接：以太网/无线

关于Mecobit

成立于2015年，旨在打造并向全世界展示太阳能数字货币矿，根据矿机的偏好侧重，可以使用Ethash、SHA-256或Scrypt创新。该公司表示，这绝对是全球首个太阳能数字货币挖矿项目。“我们需要以比当前更为合理的价格提供更多电力，以此颠覆太阳能充电器业务。” - B. Franci（创始人） Mecobit总部位于英国伦敦的奇斯威克大道，在美国乃至全球其他城市设有分支机构。有关该公司及其项目的更多信息，请访问其网站www.mecobit.com。

联系人：Ben Lukas，ben.lukas@mecobit.com，852-3001 1453