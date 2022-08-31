Meco Limited 宣佈推出世界首個先進的太陽能電力加密貨幣採礦設備，以提高性能。

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倫敦, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meco Limited (Mecobit) 於 2020 年 8 月在香港科技局舉行的精英發佈會上推出萬眾期待的 Ultimate Solar Power System（具有驚人備份和加密貨幣挖礦機的太陽能發電系統）。

小巧太陽能站太陽能電池板套件（完整）太陽能板 M4000 突顯世上最令人難忘的太陽能加密貨幣設備之一。有助保持運行或影響設備的基本設備，例如電器、烘乾機、泳池虹吸管或電動汽車充電器，甚至是加密貨幣挖礦設備。我們正尋求從化石燃料副產品、高水平電力消耗等全球問題中得到提振。MECO LIMITED 行政總裁 B. FRANCI 表示：「它改善我們的想像力和處理規劃的方式。此外，使這過程對客戶來說更為合理。」

由於受控哈希率中以太陽能為重點的部分似乎很容易開發，許多人將比特幣挖礦中可持續電力使用的潛力視為一個正義循環，而 Mecobit 透過使任務能夠使用可持續電力來大力推動加密貨幣挖礦。可以想像到的最便宜電力將鼓勵更多的任務專注於太陽能等環保資源。

我們的挖礦機主要特點：

⦁ Meco 機架：

容量：BTC-4850 TH/s、ETH/ETC-20000 MH/s

計算：SHA256、Ethash

8 x Nvidia RTX 3090（包括保養）

2 x 挖礦框架／架

3 x 930W 110-220V 全模組化電源。

⦁ M100 挖礦機：

哈希率：BTC 450TH/s、ETH/ETC 2000MH/s

功率：1,400 瓦

計算：SHA256、Ethash

連接：乙太網／無線

⦁ M200 挖礦機

哈希率：BTC 650 TH/s、ETH/ETC 2300 MH/s

功率：1,800 瓦

計算：SHA256、Ethash

連接：乙太網／無線

關於 Mecobit

Mecobit 於 2015 年推出，決心建立並向世界展示太陽能數碼貨幣礦場，根據挖礦者的喜好，可以使用 Ethash、SHA-256 或 Scrypt 的創新技術。該組織表示，這絕對是地球上第一個太陽能數碼貨幣挖礦項目。「我們需要比人們最近認為更合理的價值提供更多電力，從而突破太陽能充電器業務。」 - B. Franci（創辦人）。Mecobit 位於英國倫敦 Chiswick High Road，在美國等全球多個城市的社區設有辦事處。有關組織及其項目的更多資訊，請瀏覽組織的網站 www.mecobit.com

聯絡人：Ben Lukas | ben.lukas@mecobit.com | 852-3001 1453

