Nouveau sondage sur la rentrée scolaire auprès des parents et des proches aidantes : l’intimidation et le manque d’estime de soi sont les principaux défis de leurs enfants

TORONTO, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juste à temps pour la rentrée scolaire, un sondage national mené par la Fondation canadienne des femmes auprès des parents et des proches aidantes révèle les principaux défis auxquels les enfants âgés de neuf à 19 ans ont dû faire face au cours des deux dernières années, notamment :



le manque d’estime de soi et de confiance (56 %)

l’intimidation (49 %)

les sentiments d’isolement et de manque d’appartenance (47 %)

les problèmes de résolution de conflits (46 %)

les troubles de santé mentale (45 %).



Un adulte sur trois (33 %) affirme que ses enfants se sont trouvés aux prises avec des relations malsaines au cours des deux dernières années, à savoir 37 % pour les parents et proches aidantes des garçons et 27 % pour les parents et proches aidantes des filles et des jeunes de diverses identités de genre.

Les résultats soulignent la nécessité de fournir à tous les jeunes un accès à une formation, à des programmes et à un mentorat sur les relations saines.

« Ce que les enfants apprennent aujourd’hui dure toute la vie, déclare Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Étant donné l’actualité récente sur la fréquence des actes de violence sexuelle et l’importance de défier l’intimidation et la masculinité toxique, il est évident que l’éducation sur le consentement, les relations saines et la résolution de conflits incombent non seulement aux filles, mais aussi aux jeunes de tous les genres. »

Des pics de violence fondée sur le genre, comme le féminicide et la violence causée par un partenaire intime, ont marqué ces dernières années. L’agression sexuelle est le seul crime violent au Canada qui n’est pas en baisse à long terme.

Les parents et proches aidantes s’inquiètent de l’expérience de leurs enfants en matière de discrimination fondée sur la race (28 %), l’orientation sexuelle (25 %) et l’identité sexuelle (25 %). Ils ont aussi identifié les principaux problèmes que leurs enfants doivent affronter sans préparation adéquate :

le harcèlement sexuel dans les lieux publics (28 %) et les écoles (25 %)

les troubles de santé mentale (23 %)

la discrimination fondée sur leur orientation sexuelle (23 %).



« Les programmes communautaires comblent ces lacunes d’apprentissage dans tout le pays, soutient Mme Senior. À bien des égards, les jeunes peuvent se sentir plus en sécurité pour dire ce qu’ils ont sur le cœur dans le cadre de ces programmes qu’à la maison ou à l’école. De plus, les programmes offrent des possibilités d’expérience dirigées par des pairs, ainsi que des activités culturellement pertinentes pour les filles et les jeunes Autochtones, les nouveaux arrivants et les autres jeunes qui se sentent oubliés. » Toutefois, 38 % des parents et des proches aidantes disent que leurs enfants n’ont pas accès aux programmes et aux services qui répondent à leurs besoins uniques. « Nous ne pouvons tout simplement pas attendre une année de plus pour mieux soutenir le développement des enfants et des jeunes tout en assurant leur sécurité, leurs droits et leur bien-être. »

À l’approche de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre, la campagne Là pour toi de la Fondation canadienne des femmes mettra en lumière les programmes communautaires d’autonomisation des filles et de relations saines entre adolescents qu’elle finance dans chaque province et territoire, signalant le besoin d’un soutien accru aux enfants et aux jeunes au Canada.

N’hésitez pas à communiquer avec nous en français.

À PROPOS DE LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES :

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l’égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage des connaissances, nous travaillons à générer des changements systémiques.

Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à agir pour se sortir de la violence et de la pauvreté, et pour renforcer leur estime de soi et leur capacité de leadership. Depuis 1991, nos partenaires et donateurs ont fait don de plus de 150 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 2 500 programmes qui transforment des vies partout au pays.

MÉTHODOLOGIE

Maru Public Opinion Canada a publié les conclusions ci-incluses d’une étude menée et élaborée par son cabinet de recherche Maru/Matchbox ainsi que ses experts en échantillonnage et en collecte de données Maru/Blue, les 21 et 22 juillet 2022. Un total de 1 512 adultes canadiens, dont 272 participants étaient des parents ou proches aidants responsables d’enfants âgés de 9 à 19 ans, ont répondu au sondage. Le panel Maru Voice Canada a recruté tous les participants. Les résultats ont été pondérés pour correspondre à la population canadienne, selon les données du recensement. Vous pouvez obtenir les résultats détaillés auprès de Maru Public Opinion Canada.