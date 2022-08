BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Ahti Paananen

English Finnish

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, 31.8.2022 klo 16.00 (CEST)

BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Paananen, Ahti

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj

LEI: 743700BYSBP0PCR6N767

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700BYSBP0PCR6N767_20220826083437_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-06-17

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000260583

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 166 689 Yksikköhinta: 1,3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 166 689 Keskihinta: 1,3 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-06-20

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

ISIN: FI4000522909

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 20 836 Yksikköhinta: EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 20 836 Keskihinta: EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-06-20

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

ISIN: FI4000522891

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 20 836 Yksikköhinta: EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 20 836 Keskihinta: EUR

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi,

Puhelin: 040 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Liisa Hukka,

Puhelin: 0400 611 038, sähköposti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes (BBS) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.