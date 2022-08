Avis aux médias - Fête du Travail : le pouvoir des travailleurs est la clé du renforcement de la classe moyenne

English French

OTTAWA, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada encouragent les travailleurs et travailleuses à reprendre en main leur pouvoir et à tenir tête aux employeurs et aux gouvernements pendant que le pays s’efforce de se remettre du bouleversement économique causé par la pandémie de la COVID-19.



« La pandémie nous a appris que nous ne pouvons continuer comme dans le passé », déclare Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC. « Les travailleuses et travailleurs savent que nous devons avancer de manière progressive, en augmentant les dépenses dans les programmes sociaux, en améliorant les conditions de travail et en offrant de meilleurs emplois dotés des salaires décents et d’avantages sociaux. Mais certains décideurs et employeurs souhaitent revenir en arrière. C’est pourquoi de plus en plus de travailleuses et travailleurs s’organisent en syndicats et exigent la vie professionnelle qu’ils méritent. »

Les travailleurs et travailleuses de tout le pays se rassembleront pour participer à des événements locaux marquant la fête du Travail dans leurs communautés après deux années d’événements virtuels. Les syndicats du Canada sont heureux d’organiser des événements en personne et hybrides pour célébrer les contributions apportées par les travailleurs et travailleuses à la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

« Nous sommes très redevables au personnel de première ligne qui nous a assuré sécurité, santé, nourriture et soutien depuis deux années et demie. Les gouvernements et les employeurs doivent reconnaître qu’il ne saurait y avoir de reprise sans les travailleurs et travailleuses. En ces temps où l’inflation galope et le coût de la vie devient invivable, les décideurs doivent prendre des mesures concrètes pour voir à ce que les travailleurs et travailleuses ne soient pas laissés pour compte. Nous devrions aider les travailleurs et travailleuses de ce pays à prospérer plutôt que de ne rien faire pendant qu’ils luttent pour survivre », indique Bea Bruske, présidente du CTC.

Monsieur Rousseau se joindra aux travailleurs et travailleuses et aux leaders communautaires à Ottawa pour participer au défilé annuel de la fête du Travail.

Quoi : Défilé Où : Départ à l’angle de la rue Lisgar et de la rue Elgin Quand : Le lundi 5 septembre 2022 à 12 h 00, HE Qui : Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC

