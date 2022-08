Cologix publie son 2nd rapport annuel sur l’environnement, l’aspect social et la gouvernance

English French

DENVER, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, compagnie nord-américaine cheffe de file en centres de données et interconnexions, hyperscale et edge, neutre en termes de réseaux, a publié aujourd’hui son 2nd Rapport annuel en Environnement, Social et Gouvernance (ESG). Le rapport définit les progrès de Cologix et les initiatives clé pour l’avancement de ses objectifs ESG incluant l’établissement d’un objectif de neutralité carbone d’ici 2030.



« L’idée est de bâtir sur la stratégie décrite dans notre rapport inaugural ESG 2020, ce rapport parle des étapes de notre feuille de route et établit des cibles claires à travers les initiatives ESG de Cologix, » nous dit Bill Fathers, Président-Directeur général de Cologix. « Cela reflète aussi les très grandes foulées faites par Cologix depuis l’année dernière pour formaliser et mettre en place les initiatives ESG partout dans l’entreprise. »

Le rapport arrive après une année d’expansion continuelle et d’investissement majeur de la part d’un partenaire de Cologix, dont une recapitalisation sur valeur nette de 3 milliards de dollars par Stonepeak, une firme cheffe de file en investissement alternatif spécialisée en infrastructure et en biens immobiliers. La recapitalisation sur valeur nette a été annoncée en décembre 2021 et conclue en avril 2022. Cette transaction positionne Cologix avec succès pour accélérer ses plans d’expansion avec une forte concentration sur les investissements ESG.

« La récente recapitalisation nous permet de faire des investissements dans les dernières technologies afin d’implanter une efficacité énergétique dans nos nouveaux développements, pour réduire notre empreinte générale d’émissions afin de rapidement hausser notre profile ESG général » ajoute Bill Fathers. « Alors que nous développons notre présence sur le marché, nous reconnaissons notre responsabilité d’avoir une croissance durable et de prendre ses impacts en considération. Pour Cologix, nos clients et partenaires qui nous font confiance et pour notre planète. »

La fondation de notre rapport ESG se base sur la première étude des impacts significatifs de la compagnie en 2021. L’analyse en profondeur a impliqué des entrevues avec les parties prenantes afin de recueillir des commentaires et des idées sur les sujets qui ont le plus d’impact sur la stratégie de Cologix en environnement, en aspect social et en gouvernance. « Après avoir analysé ces idées et commentaires, notre équipe dirigeante a identifié les 13 sujets critiques les plus mentionnés concernant l’avenir des aspects ESG chez Cologix, ainsi que l’établissement de cibles et d’indicateurs clé de performance qui vont nous maintenir sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs, » nous dit Page Haun, Directrice Marketing et Directrice stratégie ESG.

Ce rapport partage les données et efforts ESG de Cologix pour l’année fiscale 2021 et comprend les données spécifiques aux initiatives lancées au début de 2022. Tous les sites Cologix sont engagés dans le programme et les initiatives ESG décrites dans le rapport.

Points forts du rapport :

Engagement à devenir neutre en carbone d’ici 2030. « À travers notre empreinte, nous définissons la marche à suivre pour la neutralité carbone » nous dit Page Haun. « Cela comprend le développement de stratégies qui vont permettre aux sites de Cologix de faire la transition vers l’énergie renouvelable, la construction de centres de données efficaces et avant-gardistes, ainsi que d’engager des partenaires fournisseurs d’énergie aux valeurs correspondantes pour promouvoir une solide fondation en neutralité carbone. »



Depuis 2016 Cologix a investi plus de $20 millions en projets environnementaux, dont l’achèvement de 69 projets environnementaux d’exercice de capacité depuis 2020. Actuellement, 47% de l’électricité des centres de données Cologix provient de sources d’énergie renouvelable. « Notre objectif est de se fournir en électricité en majorité à partir de sources renouvelables, » ajoute Page Haun.

Composition d’un Comité ESG permanent. Le comité est composé de dirigeants clé à travers Cologix, avec des sous-comités dans les domaines de l’environnement, l’aspect social et la stratégie de gouvernance. Ce comité dépend directement de Bill Fathers et se réunira régulièrement avec le Conseil d’administration selon la feuille de route et les progrès.



Prendre des mesures concrètes pour formaliser les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusions. Cela comprend l’engagement d’inclure des personnes diverses pour chaque processus d’entrevue chez Cologix d’ici 2025. La compagnie planifie aussi d’établir des objectifs liés à la diversité d’ici 2024 pour les femmes et les divers groupes ethniques et d’atteindre ces cibles d’ici 2030.



Première divulgation publiée alignée avec le comité permanent sur les divulgations financières liées au climat. Le comité permanent, créée en 2015, travaille pour améliorer et augmenter la remontée d’informations financières liées au climat avec l’objectif clé d’encourager les investissements dans des projets et compagnies durables. Cologix va aussi continuer de s’aligner sur les normes du Sustainability Accounting Standards Board (Conseil des normes comptables pour un fonctionnement durable aux États-Unis) pour les compagnies de technologie et services informatiques. Ces mesures sont conçues pour s’assurer que la remonté d’informations par Cologix correspond aux initiatives de transparence concernant l’industrie des centres de données et du secteur corporatif.



