沙特猎鹰俱乐部：全球育鹰者出席在利雅得举行的第四届猎鹰展，专家盛赞沙特国际猎鹰与狩猎展的影响力

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沙特阿拉伯利雅得, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年的沙特国际猎鹰与狩猎展刚刚进行两天，来自世界各地育鹰场的猎鹰专家便已对此次活动赞不绝口。

该项展览已进入第四个年头，规模比以往任何时候都大，预计在8月25日至9月3日的活动中，参观人数将超过50万。超过350个参展商出席了本次展会，其中许多都针对该项展会的行业影响力表达了喜悦之情。

展会在位于迈勒海姆的沙特猎鹰俱乐部总部举行，迎接与会者的是一个巨大的礼堂，其中有大量的猎鹰展位、纪念品、驯鹰技术、设备、照片和详细介绍沙特阿拉伯丰富猎鹰历史的展品，包括一个巨型展台，展示沙特猎鹰俱乐部为推广驯鹰术以及保护猛禽所做的重要工作， 即通过其Hadad项目，帮助保护两种迁徙猎鹰猎隼和游隼，以及两种常栖鸟类拟游隼和兰纳猎鹰。

国际育鹰者展示各自的绝佳猎鹰，而参展的育鹰场来自世界各地。来自欧洲的众多育鹰机构包括英国的Fox and Desert Falcons、法国的SB Falcons和比利时的Hura Falcons。来自更远地区的育鹰机构有来自美国的Sullivan Mews，而来自本地区的则有巴林的Gulf Falcons。

SB Falcons的法国育鹰者Philippe Hertel表示：“这是我第二次来参加这一展会，我们的育鹰场能来到这里参展令我感到非常自豪和高兴。对我们来说，参与这次活动非常重要，因为沙特阿拉伯有很多驯鹰者，所以我们当然应该在这里展示我们的猎鹰。我们专注于赛鹰，所以我们有速度非常快的猎鹰，我们在过去曾有过一些获胜猎鹰，因此需要让这里的人们看到我们的实力。活动的组织非常好，包括从运输到住宿等方方面面。与其他活动相比，这是世界上最棒的展会。”

来自Voss Falcons的德国育鹰者Ulf Voss表示：“这是我们第一次来到这里，我们很高兴收到邀请！ 我们有38只猎鹰，在比赛和狩猎方面经验丰富。我们努力带来最优秀的赛鹰，同时也为未来建立良好的联系。我们希望增加与沙特阿拉伯的业务，所以我们来到这里向业内人士展示我们的品牌，当前这一点对我们来说最为重要。就驯鹰而言，沙特阿拉伯目前是最佳地点，因此现在这里是一个非常有吸引力的市场。”

来自Hura Falcons的比利时育鹰者Giel Van Haecke表示：“活动组织得非常好，是人们聚集、联系和会面的绝佳场所。对于育鹰者来说，这里条件绝佳，是出售猎鹰的极好场所，育鹰者需要这样的活动来创建声誉。大家都非常友好，今年有很多不同的猎鹰种类，只要能繁育优质的猎鹰就毫无问题。”

展会设有一个专门展区，专门介绍沙特阿拉伯和世界各地的猎鹰历史。这一展区设有各种互动展览，以教育和激励中东的下一代驯鹰者。其他展区包括一个画廊，展示沙特艺术家Hila Alhmod通过烙画术创作的一只令人叹为观止的游隼。此外还有一个令人印象深刻的拍卖大厅，每天都有猎鹰在这里拍卖。教育是今年的一个重要主题，每天的活动中都有专家带来驯鹰术演讲，同时也高度重视通过励志的演讲和儿童学习专区来鼓励新一代驯鹰者。

2022年沙特国际猎鹰和狩猎展现在已进入第四个年头，有来自30多个国家和地区的访客和参展商参会，使其成为迄今为止规模最大的一届展会。此次活动在利雅得举行，将持续至2022年9月3日。

媒体联系人：Ahmad AlRefaie - +966 54 501 7470 - ahmad.alrefaie@xpotential-data.com

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