沙特獵鷹會： 專家讚揚全球育種者在利雅得參加了第四屆國際沙特獵鷹和狩獵展覽會及其影響

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沙特阿拉伯 利雅得, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自世界各地育種農場的獵鷹專家在活動開始後兩天對今年的國際沙特獵鷹和狩獵展覽會的讚揚。



第四年的展覽規模比以往任何時候都要大，預計在 8 月 25 日至 9 月 3 日舉行的活動中，參觀人數將達到 50 萬。超過 350 名參展商出席，許多參展商對於展覽對行業的影響感到滿意。

活動在位於馬勒姆的沙特足球俱樂部總部舉行。參加者會在寬敞的禮堂內看到攤位、欣賞紀念品、技術、照片和物品，詳細介紹沙特阿拉伯的豐富獵鷹歷史，其中包括展示沙特阿拉伯足球俱樂部所做的重要工作，以推廣獵鷹的藝術和鳥類的保育。這個項目幫助了兩種遷徙的獵鷹，即 Saker 和 Peregrine，以及兩種本土鳥類 Barbary 和 Lanner。

國際獵鷹繁殖者展示了令人驚嘆的鳥類，以及代表著世界各地的農場。來自歐洲的眾多育種者包括英國的狐狸和沙漠獵鷹、法國的獵鷹和比利時的 Hura 獵鷹。從更遠的地方來看， Sullivan Mews 將從美國出席，而更多當地的獵鷹來自巴林。

SB 獵鷹場的 Philippe Hertel 說：「這是我第二次參加展覽，我們非常自豪，也很高興我們的農場能參展。對於我們來說，沙特阿拉伯的業務活動是非常重要的，當然，我們應該參展及在這裡介紹我們的鳥。 我們有非常快的獵鷹，因此我們專注於賽鷹，我們在過去有優勝者，所以這裡的人們應看看我們的獵鷹。活動的組織從送貨到住宿等都非常好。與其他活動相比，這是世界上最好的活動。」

Voss Falcons 的德國繁殖手 Ulf Voss 說：「這是我們第一次在這裡，我們很高興被邀請！ 我們有 38 隻獵鷹擁有極佳的比賽和狩獵歷史 我們努力將最好的賽鷹帶來，同時為未來建立一些出色的聯繫。我們希望加強在沙特阿拉伯的業務，因此在這裡向行業內的人們介紹我們的品牌名稱，這是我們目前最重要的一件事。沙特阿拉伯是現今獵鷹界的好地方，因此這是一個非常有趣的市場。」

來自 Hura Falcons 的比利時育種師 Giel Van Haecke 說：「這是非常有組織的，是人們聚集、聯繫和會面的好地方。您無法獲得更好的育種設備，這是一個賣鳥的好地方，您需要這樣的活動才能令您成名。 每個人都非常友善，今年有很多不同的鳥，培育品質是沒有問題的。」

該展覽有一個特別的部分，僅專注於沙特阿拉伯和世界各地的獵鷹歷史。這一地區到處是互動展覽，以教育和啟發中東下一代的獵鷹者。其他領域包括一個畫廊，其中包括一位沙特藝術家 Hila Alhmod，他展示了由烙畫法創作的令人驚嘆的 Peregrine 獵鷹。此外，還有一個令人印象深刻的每日獵鷹拍賣展廳。教育是今年的一個重要主題，專家每天就獵鷹藝術進行演講，透過勵志的演講和兒童的學習領域鼓勵下一代獵鷹者。

現在，2022 年第四屆的國際沙特獵鷹和狩獵展覽會，歡迎來自 30 多個參與國家 / 地區的訪客和參展商，使其成為迄今為止業內最大的活動。本屆賽事於利雅得舉行，至 2022 年 9 月 3 日結束。

媒體聯絡： Ahmad AlRefaie +966 54 501 7470 - ahmad.alrefaie@xpotential-data.com

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