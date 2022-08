English Finnish





Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

31.8.2022 klo 19.00

RAPALA VMC OYJ ANTAA NEGATIIVISEN TULOSVAROITUKSEN: KOKO VUODEN VERTAILUKELPOISEN LIIKEVOITON ODOTETAAN JÄÄVÄN MERKITTÄVÄSTI ALLE EDELLISVUODEN TASON

Rapala VMC Oyj (“Rapala VMC”) päivittää vuoden 2022 näkymiään. Vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoimattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) odotetaan jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

Heikentyneiden näkymien taustalla on ennen kaikkea vuoden 2022 lyhyt avovesikalastuskausi, jota leimasivat vähittäismyyjien huomattavat varastojen purkamiset ja vähäiset täydennysostot. Kauppaketjujen ostajien ostobudjetit ovat minimissään. Epänormaalit sääolosuhteet kaikilla olennaisilla markkinoilla ovat myös aiheuttaneet lisäpainetta kaudelle. Lisäksi negatiivinen makrotaloudellinen ympäristö vaikuttaa koko urheilukalastusmarkkinaan, sillä kuluttajakysyntä on hidastunut energian hinnan noustessa jyrkästi ja inflaation ollessa korkea. Tämä on luettavissa urheiluvälinejälleenmyyjien raporteissa, jotka kertovat heikosta myynnistä kesän aikana.

Vaikka vuoden 2022 markkinaolosuhteet ovat olleet haastavat, strategian toteutus ei ole hidastunut – päinvastoin sitä on kiihdytetty useilla osa-alueilla. Esimerkiksi toimitusketjujen ja operaatioiden hallintaa on tehostettu markkinan pandemian jälkeisen normalisoitumisen valossa. Tärkeässä ja kasvavassa vapa- ja kelakategoriassa Okuman myynti Euroopassa on käynnistynyt erinomaisesti. Korkea bränditunnettuus, laaja tuotevalikoima ja Okuman merkittävä arvo sopivat hyvin nykyisiin markkinaolosuhteisiin. Niin ikään on palkitsevaa nähdä, miten parhaillaan hyödymme vahvasta asemastamme talvikalastuskategoriassa, jossa kausi on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin. Tämä vahvistaa, että meillä on kasvupotentiaalia, jota hyödynnämme haastavista markkinaolosuhteista huolimatta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2022:

Rapala VMC -konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2022 (annettu 28.4.2022):

Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän alle edellisvuoden tason.

Tarkempi kuvaus yhtiön mahdollisista riskeistä ja epävarmuuksista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.rapalavmc.com ja 14.7.2022 julkistetun puolivuotiskatsauksen Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät -osiosta.

Helsingissä, 31.8.2022

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Cederström Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj:stä

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 294 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 800 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

