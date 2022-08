English French

Communiqué de presse – Paris, le 31 août 2022

Danone réalise avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros

Danone annonce avoir réalisé aujourd’hui le placement d’une émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros, avec une maturité de 10 ans et assortie d’un coupon de 3.071%.

S’inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet à Danone d’accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.

Le règlement-livraison est prévu le 7 septembre 2022 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

L’émission a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d’entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit.

Danone est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable, par Moody’s.

A propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24.2 milliards d'euros en 2021. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™.

Pièce jointe