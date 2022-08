EMGA berät die Banco D-Miro bei der Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 10 Millionen US-Dollar

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), die Nischen-Investmentbank mit Schwerpunkt auf Schwellenländern, gibt eine vorrangige Fremdkapitalaufnahme in Ecuador bekannt, die es der Banco D-Miro ermöglichen wird, ihre Aktivitäten im Bereich der Mikrokreditvergabe in Ecuador weiter auszubauen.



Die Kreditlinie in Höhe von 10 Mio. US-Dollar wurde von EMGA initiiert, beraten und strukturiert, wobei die Finanzierung von der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) bereitgestellt wurde. Die Transaktion ist die erste von EMGA abgeschlossene Operation in Ecuador.

Fabian Victores Baque, CFO von Banco D-Miro, kommentierte die Transaktion wie folgt: „Wir schätzen die Unterstützung von EMGA und DFC, um diese wichtige Transaktion abzuschließen. Ein strategischer Partner wie DFC wird uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen, mehr finanzielle Inklusion zu schaffen und die Finanzierung von Kleinstunternehmerinnen zu erhöhen.“

Jim Polan, Vice President des DFC Office of Development Credit, sagte: „Die Investition der DFC in die Banco D-Miro wird den Zugang zu Finanzierungen erweitern und es einkommensschwachen Bevölkerungsschichten und Unternehmerinnen in Ecuador ermöglichen, sich vom COVID-19-bedingten Wirtschaftsabschwung zu erholen. Mit dem Fokus auf kleine Unternehmen wird diese Transaktion die langfristige Entwicklung und das Wirtschaftswachstum in Ecuador fördern – ein wichtiges Ziel für DFC.“

Sajeev Chakkalakal, Managing Director und Head of Investment Banking bei der EMGA, sagte: „Es war für die EMGA eine große Freude, die Banco D-Miro bei dieser wichtigen, auf die Finanzierung ihres Kreditportfolios für kleine und mittlere Unternehmen abzielenden Transaktion mit einem besonderen Schwerpunkt auf Unternehmen in Frauenhand zu beraten. Darüber hinaus ist der Abschluss einer weiteren Transaktion mit DFC ein Beweis für die Stärke unserer über mehrere Jahre aufgebauten Beziehung. Schließlich glauben wir, dass die Position der DFC als herausragende Entwicklungsfinanzierungsinstitution eine neue, strategische und langfristige Finanzierungsquelle für die Banco D-Miro darstellen wird.“

Jeremy Dobson, Managing Director der EMGA, fügte hinzu: „Mit dieser ersten Transaktion in Ecuador erweitert die EMGA ihre Präsenz in Lateinamerika, und wir werden das Geschäft in diesem Land und in der Region weiter ausbauen.“

Banco D-Miro: Banco D-Miro ist eine ecuadorianische Bank, die sich auf Mikrofinanzierungen spezialisiert hat. Ihr Ziel ist es, die Bank zu sein, die am meisten zur Verringerung der Armut beiträgt. Die Bank bietet Finanzdienstleistungen für Kleinst-, Klein- und mittelständische Unternehmen in Ecuador und insbesondere in den Gebieten an, in denen die Armut am größten und die Durchdringung mit Finanzdienstleistungen am geringsten ist.

DFC: Die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) arbeitet mit dem Privatsektor zusammen, um Finanzierungslösungen zur Bewältigung der Probleme in den Entwicklungsländern anzubieten. Wir investieren in verschiedenen Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen, kritische Infrastruktur und Technologie. DFC bietet auch Finanzierungen für kleine Unternehmen und Unternehmerinnen an, um Arbeitsplätze in Schwellenländern zu schaffen. DFC-Investitionen entsprechen hohen Standards und respektieren die Umwelt, die Menschenrechte und die Rechte der Arbeitnehmer.

Emerging Markets Global Advisory LLP mit Sitz in London hilft Finanzinstituten und Unternehmen bei der Suche nach Fremd- oder Eigenkapital. Das Team der EMGA verfügt über die jahrzehntelange Erfahrung, die für den Abschluss von Transaktionen in Schwellenländern erforderlich ist, darunter Ecuador, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. Die EMGA expandiert weiter und festigt ihre Position als Nischen-Investmentbank mit Schwerpunkt auf den Schwellenländern.