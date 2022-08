EMGA conseille une levée de dette de 10 millions USD pour Banco D-Miro

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDRES, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), la banque d'investissement de niche axée sur les marchés émergents, annonce une opération de levée de dette senior en Équateur qui permettra à Banco D-Miro de poursuivre l'expansion de ses activités de prêt de microcrédit en Équateur.

La facilité d'emprunt de 10 millions de dollars US a été créée, conseillée et structurée par EMGA avec un financement fourni par la US International Development Finance Corporation (DFC) et la transaction constitue la première fois que l'EMGA a achevé une opération en Équateur.

Commentant la transaction, le directeur financier de Banco D-Miro Fabian Victores Baque a déclaré, « Nous apprécions le soutien d'EMGA et de la DFC pour finaliser cette importante transaction. Avoir un partenaire stratégique tel que la DFC nous aidera à atteindre nos objectifs de génération d'une plus grande inclusion financière et d'une augmentation du financement pour les femmes microentrepreneurs. »

Jim Polan, vice-président du bureau de crédit au développement de la DFC, a déclaré : « L'investissement de la DFC dans Banco D-Miro élargira l'accès au financement, permettant ainsi aux populations à faible revenu et aux femmes entrepreneurs en Équateur de se remettre du ralentissement économique lié au COVID-19. En mettant l'accent sur les petites entreprises, cette transaction fera progresser le développement à long terme et la croissance économique en Équateur, un objectif clé pour la DFC. »

Sajeev Chakkalakal, directeur général et directeur des banques d'investissement chez EMGA, a déclaré : « C'était un réel plaisir pour EMGA d'avoir conseillé Banco D-Miro dans le cadre de cette transaction importante visant à financer son portefeuille de prêts aux petites et moyennes entreprises en mettant particulièrement l'accent sur les entreprises détenues par des femmes. En outre, la clôture d'une nouvelle transaction avec la DFC démontre la force de notre relation bâtie sur plusieurs années. Enfin, nous sommes convaincus que la position de la DFC en tant qu'institution prééminente de financement du développement ajoutera une nouvelle source stratégique de financement à long terme pour Banco D-Miro. »

Jeremy Dobson, directeur général d'EMGA, a ajouté : « Avec cette première transaction en Équateur, EMGA renforce son empreinte opérationnelle en Amérique latine, et nous continuerons à développer nos activités dans le pays et la région. »

Banco D-Miro : Banco D-Miro est une banque équatorienne spécialisée dans la microfinance et sa vision est d'être la banque qui contribue le plus à la réduction de la pauvreté. La banque offre des services financiers aux micro, petits et moyens entrepreneurs équatoriens, en particulier dans les régions où les niveaux de pauvreté sont plus élevés, et la pénétration des services financiers est la plus faible.

DFC : US International Development Finance Corporation (DFC) s'associe au secteur privé pour fournir des solutions de financement visant à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. Nous investissons dans des secteurs tels que l'énergie, les soins de santé, les infrastructures critiques et la technologie. La DFC fournit également un financement aux petites entreprises et aux femmes entrepreneures afin de créer des emplois sur les marchés émergents. Les investissements de la DFC respectent des normes élevées et respectent l'environnement, les droits de l'homme et les droits des travailleurs.

Emerging Markets Global Advisory LLP, basée à Londres et à New York, aide les institutions financières et les entreprises à trouver des capitaux d'emprunt/propres. L'équipe d'EMGA combine les décennies d'expérience nécessaires pour effectuer des transactions dans les pays émergents, dont l'Équateur, qui demeure un marché clé. EMGA continue de se développer et de consolider sa place de banque d'investissement de niche axée sur les marchés émergents.