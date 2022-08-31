EMGA为Banco D-Miro筹集1000万美元债务融资提供咨询

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伦敦, Sept. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于新兴市场的利基投资银行Emerging Markets Global Advisory Limited（EMGA）宣布，将在厄瓜多尔开展一项优先债务融资交易，从而使Banco D-Miro能够继续扩张其在厄瓜多尔的小额信贷活动。

这笔价值1000万美元的债务安排由EMGA发起、担当咨询并构建，由U.S. International Development Finance Corporation（DFC）提供融资，这项交易是EMGA首次在厄瓜多尔完成的业务。

在谈到这项交易时，Banco D-Miro首席财务官FabianVictores Baque表示：“我们非常感激EMGA和DFC为完成这项重要交易提供的鼎力支持。拥有DFC这样的战略合作伙伴，将帮助我们实现为女性小型企业家创造更多普惠金融和增加融资的目标。”

DFC发展信贷办公室副总裁Jim Polan表示：“DFC对Banco D-Miro的投资将扩大融资渠道，使厄瓜多尔的低收入人群和女性企业家能够从新冠疫情的经济衰退中恢复过来。这项交易聚焦众多小型企业，将推进DFC的一项关键目标——厄瓜多尔的长期发展和经济增长。”

EMGA董事总经理兼投资银行业务总监Sajeev Chakkalakal表示：“EMGA就这项重要交易向Banco D-Miro提供咨询，旨在为其旗下中小型企业贷款组合提供资金，特别是针对女性自有企业，这确实令EMGA倍感喜悦。此外，我们与DFC共同完成的另一项交易表明双方多年来建立了坚实的关系。最后，我们坚信，DFC作为发展融资卓越机构的地位必将为Banco D-Miro增加一个全新的战略性长期资金来源。”

EMGA董事总经理Jeremy Dobson补充道：“通过首次在厄瓜多尔进行交易，EMGA拓宽了自身在拉丁美洲的业务足迹，我们将继续在这个国家的该地区发展业务。”

Banco D-Miro：Banco D-Miro是一家专门从事小额信贷的厄瓜多尔银行，致力于成为对消除贫困作出最大贡献的银行。这家银行向厄瓜多尔的众多中小微企业家，特别是那些贫困程度较深、金融服务普及率最低的地区提供金融服务。

DFC：U.S. International Development Finance Corporation（DFC）与私营部门合作，提供旨在解决发展中国家所面临的各种问题的融资解决方案。我们的投资项目涉及能源、医疗保健、关键基础设施和技术等多个行业。DFC还为小企业和女性企业家提供融资，从而在新兴市场创造各种就业机会。DFC的投资项目遵循各种高标准，充分尊重环境、人权和劳工权利。

Emerging Markets Global Advisory LLP总部位于伦敦，帮助众多金融机构和企业寻求债务/股权资本。厄瓜多尔是一个新兴国家，也是一个关键市场，EMGA团队将在这些新兴国家和地区完成交易所需的数十年经验汇集于己身。EMGA将继续扩大和巩固其作为专注于新兴市场的利基投资银行的地位。

Jeremy Dobson

info@emergingmarketsglobaladvisory.com