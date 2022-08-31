EMGA 為 Banco D-Miro 的 1,000 萬美元債務融資提供建議

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倫敦, Sept. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 是專注於新興市場的利基投資銀行，宣佈在厄瓜多爾進行高級債務融資交易，這將讓 Banco D-Miro 能繼續擴張厄瓜多爾的小額信貸活動。

這筆 1,000 萬美元的債務融資由 EMGA 發起、建議及構建，融資由美國國際開發金融公司 (DFC) 提供，該交易是 EMGA 首次在厄瓜多爾完成運作。

在評論這筆交易時，Banco D-Miro 的財務總監 Fabian Victores Baque 表示：「 我們感謝 EMGA 和 DFC 對完成這筆重要交易上的支持。擁有像 DFC 這樣的策略合作夥伴，將幫助我們實現打造更多財務共融的目標，並增加對女性微型企業家的融資。」

DFC 發展信貸辦公室副總裁 Jim Polan 表示：「DFC 對 Banco D-Miro 的投資將擴大融資渠道，讓厄瓜多爾的低收入人口及女企業家能夠從新冠疫情的經濟衰退中復蘇。該次交易以小企業為重點，將推動厄瓜多爾的長期發展和經濟增長，這是 DFC 的一個關鍵目標。」

EMGA 執行董事兼投資銀行業務主管 Sajeev Chakkalakal 說：「EMGA 非常高興能夠就這筆重要交易向 Banco D-Miro 提供建議，該交易目的是為其中小企業貸款組合提供資金，特別關注由女性所有的企業。此外，與 DFC 完成另一筆交易證明了我們在多年來所建立關係的實力。最後，我們相信 DFC 作為一家卓越的發展融資機構的地位將為 Banco D-Miro 增加新的策略性長期資金來源。」

EMGA 執行董事 Jeremy Dobson補充道：「透過在厄瓜多爾的首筆交易，EMGA 擴大了其在拉丁美洲的營運足跡，我們將繼續在該國及該地區發展業務。」

Banco D-Miro 說：「 Banco D-Miro 是一家專門從事小額信貸的厄瓜多爾銀行，其願景是成為對減低貧困作出最大貢獻的銀行。」 該銀行為厄瓜多爾特別是貧困程度較高、金融服務滲透率最低的地區的中小微企業家提供金融服務。

DFC： 美國國際開發金融公司 (DFC) 與私營部門合作，目的是為解決發展中國家面臨的問題，而提供融資解決方案。我們投資的領域包括能源、醫療保健、關鍵基礎設施及技術。DFC 還為小型企業和女性企業家提供融資，以在新興市場創造就業機會。DFC 投資堅持高標準，並尊重環境、人權和工人權利。

Emerging Markets Global Advisory LLP 以倫敦為據點，幫助金融機構與企業尋求債務/或股權資本。EGA 的團隊結合了在包括厄瓜多爾在內的新興國家，完成交易所需的數十年經驗，而厄瓜多爾仍然是一個重要市場。EGA 繼續擴展並鞏固其作為專注於新興市場的利基投資銀行的地位。