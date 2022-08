LA TAXATION DES BOISSONS SUCRÉES ENTRE EN VIGUEUR DANS LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR!

Montréal, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès demain, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador mettra en application une taxation de 20 ¢ par litre sur les boissons sucrées. Cette initiative, qui protège la santé de la population, témoigne de l’audace de la province.



Depuis plusieurs années, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), Capsana et la Société canadienne du cancer rappellent l’importance d’instaurer une taxe sur les boissons sucrées au Québec. Ces produits représentent la principale source de sucre de la population québécoise. Or, leur surconsommation est associée à de nombreuses conséquences sur la santé, comme le diabète de type II, les maladies cardiovasculaires, l’obésité et les problèmes dentaires ou osseux.

Pour faire face à cette problématique, plus d’une cinquantaine de pays ont déjà décidé d’aller de l’avant avec la taxation des boissons sucrées. « Tandis que les expériences internationales prometteuses et convaincantes se multiplient, la Coalition Poids se réjouit qu’une première province canadienne emboîte le pas », indique Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids.



« Les boissons sucrées sont la plus grande contributrice de sucre dans l’alimentation des Canadiens. Une alimentation saine, avec beaucoup de légumes, de fruits et de fibres et faible en sucre ajouté, aide à réduire le risque de cancer. Les taxes spécifiques sont un moyen efficace de réduire la consommation de boissons sucrées. Nous félicitons le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’avoir pris des mesures pour encourager des choix de boissons plus saines et d’avoir été le premier à instaurer une taxe sur les boissons sucrées, et nous espérons voir d’autres gouvernements faire de même », souligne David Raynaud, gestionnaire – Défense de l’intérêt public à la Société canadienne du cancer.

La taxation des boissons sucrées permet de dégager des sommes considérables à réinvestir en prévention. Selon une étude publiée en 2021, une taxe sur les boissons sucrées, à la hauteur de 20 ¢ par litre, permettrait de générer plus de 50 millions de dollars chaque année au Québec. « Les revenus de la taxation des boissons sucrées pourraient, par exemple, soutenir un programme provincial offrant des coupons alimentaires destinés aux ménages vulnérables pour faciliter l’accès aux fruits et légumes frais », ajoute madame Voyer.

Il s’agit d’une mesure très prometteuse pour réduire la pression sur le système de santé, permettre des économies substantielles à moyen et long terme et générer rapidement des revenus à investir en prévention. « L’équation est simple, chaque dollar investi en prévention offre un excellent retour sur l’investissement. En espérant que l’exemple de nos voisins dans les maritimes éveille nos décideurs du Québec et que ceux-ci utilisent, à leur tour, les leviers fiscaux au profit de la santé de la population », conclut Guy Desrosiers, chef de la direction chez Capsana.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)* depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit plus de 700 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca.

*L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l’Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Connue du grand public entre autres grâce à la campagne annuelle Défi Santé, elle a pour mission d’aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés de l’ensemble du pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d’aide pour toutes les personnes touchées par le cancer, et nous favorisons l’adoption de politiques de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes qui sont atteintes de la maladie. cancer.ca

