AS Ekspress Meedia uus ärinimi on Delfi Meedia AS

ASi Ekspress Grupp tütarettevõte AS Ekspress Meedia tegutseb uue ärinime Delfi Meedia AS all.

Kantari turu-uuringu andmetel (juuni 2022) on Delfist kujunenud Eesti tuntuim meediabränd. Kuna Delfi tuntus on meediatarbijate seas väga suur, otsustasid omanikud nimetada kogu ettevõtte selle tugevaima digibrändi järgi. ASi Ekspress Meedia uus ärinimi on Delfi Meedia AS.





Delfi Meedia AS on Eesti kõige kiirem, innovaatilisem ja laiema teemaderingiga meediaettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi , ajalehti Eesti Ekspress , Eesti Päevaleht , Maaleht ja LP ning kirjastab populaarseimaid ajakirju Eesti Naine , Anne&Stiil , Pere ja Kodu , Oma Maitse , Maakodu , Tervis Pluss , Kroonika . Delfi Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.