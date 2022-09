Calibre Scientific übernimmt Achrom, einen Distributor von Chromatographie-Verbrauchsmaterialen und -geräten in den Benelux-Ländern

English French German

LOS ANGELES, Sept. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Achrom (das „Unternehmen“) bekannt geben zu können, einem in Belgien ansässigen Distributor von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Zubehör für die Chromatographie. Achrom ist die erste Übernahme von Calibre Scientific in den Benelux-Ländern und erweitert die wachsende paneuropäische Präsenz von Calibre Scientific.



Achrom wurde 1991 gegründet und bedient Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Chemie, Umwelt und Wissenschaft sowie Privat- und klinische Labors und Laborabteilungen in Krankenhäusern. Achrom verfügt über ein breites, innovatives Produktportfolio, das unter anderem Flüssigchromatographiesäulen, Gaschromatographiesäulen, Fläschchen, Dichtungen, Verschlusskappen, Ventile, Schläuche und Analyse-Gasgeneratoren umfasst. Das Unternehmen bietet Lieferanten und Kunden einen differenzierten technischen Support und Kundendienst und verfügt über umfassende Kenntnisse und technisches Know-how im Bereich der Chromatographie.

Mit dieser Übernahme fügt Calibre Scientific der Plattform ein weiteres renommiertes Unternehmen hinzu, erhöht dadurch die Abdeckung in Europa und erweitert sein wachsendes Angebot von Chromatographie-Produkten. „Wir freuen uns, Achrom in die Familie von Calibre Scientific aufnehmen zu können“, so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „Achrom bedient den Benelux-Markt seit über 30 Jahren. In dieser Zeit hat sich Achrom einen ausgezeichneten Ruf bei langjährigen Kunden aufgebaut und sich in der gesamten Wertschöpfungskette von den Lieferanten bis zu den Kunden etabliert. Wir freuen uns darauf, das Produktangebot von Achrom weiter auszubauen, um das derzeitige Wertversprechen für die Benelux-Länder zu erhöhen.“

„Ich freue mich sehr auf die nächste Entwicklungsstufe von Achrom, jetzt als Teil von Calibre Scientific“, erklärte Nina Van Bockstal, Managing Director bei Achrom. „Im Laufe der Jahre haben wir ein umfassendes Know-how auf dem Chromatographiemarkt in den Benelux-Ländern erworben, und das umfangreiche Chromatographie-Portfolio von Calibre Scientific ist die ideale Ergänzung, um Achrom auf die nächste Stufe zu bringen.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die die besonderen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte auf herausragende Weise zu bewältigen wissen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.