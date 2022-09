Calibre Scientific fait l'acquisition d'Achrom, un distributeur de consommables et d'équipements de chromatographie au Benelux

English French German

LOS ANGELES, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Achrom (la « Société »), un distributeur de consommables, d'équipements et d'accessoires de chromatographie basé en Belgique. Achrom est la première acquisition de Calibre Scientific dans la région du Benelux et renforce davantage la présence paneuropéenne croissante de Calibre Scientific.



Fondée en 1991, Achrom sert ses clients dans les domaines pharmaceutique, chimique, environnemental, universitaire et des laboratoires privés, cliniques et hospitaliers. Achrom propose un vaste portefeuille de produits innovants comprenant notamment des colonnes de chromatographie liquide, des colonnes de chromatographie en phase gazeuse, des flacons, des joints, des capuchons, des vannes, des tuyaux et des générateurs de gaz analytique. La Société fournit une assistance technique et un service client différenciés tant aux fournisseurs qu'aux clients, possédant des connaissances et un savoir-faire technique approfondis dans le domaine de la chromatographie.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific ajoute une autre entreprise de premier plan à sa plateforme, renforce sa couverture européenne et améliore davantage son portefeuille croissant de produits de chromatographie. « Nous sommes ravis d'accueillir Achrom au sein de la famille Calibre Scientific », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Achrom fournit le marché du Benelux depuis plus de 30 ans, s'est forgée une solide réputation auprès de clients de longue date et s'est ancrée dans l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement à la fois des fournisseurs et des clients. Nous sommes impatients d'étendre davantage l'offre de produits d'Achrom afin d'améliorer la proposition de valeur que la Société apporte actuellement à la région du Benelux. »

« Je suis très heureuse du prochain chapitre dans l'évolution d'Achrom, qui fait désormais partie de Calibre Scientific », a commenté Nina Van Bockstal, directrice générale d'Achrom. « Au fil des ans, nous avons développé une expertise approfondie sur le marché de la chromatographie au Benelux, et le vaste portefeuille de chromatographie de Calibre Scientific est idéal pour aider Achrom à passer au niveau supérieur. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.