1.9.2022 klo 11.00

Aktia tuo markkinoille Suomessa harvinaisen tummanvihreän yrityslainarahaston

UI-Aktia Sustainable Corporate Bond -rahasto tavoittelee pitkän aikavälin taloudellisen tuoton lisäksi merkittävää yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä sijoittamalla eurooppalaisiin kestävän kehityksen joukkovelkakirjoihin. Rahasto on alkuun niin kotimaisten kuin ulkomaisten ammattimaisten institutionaalisten sijoittajien saatavilla, mutta se on myöhemmin tulossa myyntiin myös yksityissijoittajille.

Aktia on tuonut 1.9.2022 markkinoille uuden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond -rahaston. Se luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 9. artiklan mukaiseksi niin sanotuksi tummanvihreäksi rahastoksi. Rahasto sijoittaa pelkästään vihreisiin, sosiaalisiin ja vastuullisiin joukkovelkakirjoihin sekä kestävyyteen sidottuihin joukkovelkakirjoihin (Sustainability-linked bonds, SLB), ja lisäksi jokaiselta sijoituskohteelta edellytetään positiivista nettovaikutusta huomioiden mm. vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Yrityslainarahaston sijoituskohteiden kestävyyden arvioinnissa käytössä ovat muun muassa ISS ESG:n ilmastoriskianalyysi ja yrityskohtaiset ESG-arviot sekä -analyysit. Aktia hyödyntää myös Morningstarin (Sustainalytics) tuottamaa ESG-dataa. Sijoituskohteiden nettovaikutuksia sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöön analysoidaan ja raportoidaan jatkuvasti suomalaisen Upright Projectin toteuttaman tekoälypohjaisen vaikuttavuustyökalun avulla.

”Aktiassa on tehty kestävää kehitystä huomioivaa salkunhoitoa jo pitkään, ja olemme raportoineet osake- ja yrityslainarahastojemme vaikuttavuusprofiileja Uprightin työkalun avulla jo vuodesta 2019. Markkinoilla on kuitenkin kasvava kysyntä sijoitustuotteille, joiden vastuullisuus on selkeästi mitattavissa. On hienoa olla mukana luomassa tätä jopa Euroopassa vielä harvinaista tummanvihreää yrityslainarahastoa, jonka sijoituskohteet eivät pelkästään noudata kestävän kehityksen tavoitteita vaan tuottavat merkittävää yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä”, sanoo uuden rahaston salkunhoitaja Jonne Sandström.

UI-Aktia Sustainable Corporate Bond on alkuun ammattimaisten institutionaalisten sijoittajien saatavilla, mutta tarkoitus on tuoda rahasto myöhemmässä vaiheessa myyntiin myös yksityissijoittajille. Rahasto on myynnissä ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille myös kansainvälisesti Universal-Investment-Luxembourg S.A.:n kautta, joka on Aktian rahastojakelukumppani Euroopassa. Suomessa muun muassa työeläkevakuutusyhtiö Veritas on lähtenyt rahastoon siemensijoittajaksi 20 miljoonalla eurolla.

”Eläkesijoittajana meille on tärkeää sijoittaa vastuullisesti, mutta tuotoista tinkimättä. Tässä rahastossa yhdistyy kokeneiden salkunhoitajien osaaminen ja startup-yrityksen innovatiivisuus – ja kaikki vielä kotimaisin voimin. Haluamme tukea konkreettisia tekoja vastuullisuuden edistämiseksi”, kertoo Veritaksen salkunhoitaja Ville Iso-Mustajärvi.

UI-Aktia Sustainable Corporate Bond sijoittaa ensisijaisesti Investment grade -lainoihin, mutta voi hajauttaa maksimissaan 20 % sijoituksistaan high yield -lainoihin, joiden ratingin tulee olla vähintään BB-. Poikkeuksena tästä ovat luottoluokittelemat lainat, joihin voi sijoittaa maksimissaan 3 % rahastosta. Rahaston sijoituksista isoimmat yksittäiset sektorit ovat rahoitus ja yhdyskuntapalvelut, ja hajautus on laajaa yritystasolla. Kestävistä yrityslainakategorioista suurin osa sijoituksista ohjautuu vihreisiin yrityslainoihin.

ESG-asiat on jo pitkään huomioitu Aktian sijoitustoiminnassa. Yhtiö kehittää myös systemaattisesti vuonna 2021 julkaistua ilmastostrategiaansa. Osana ilmastostrategiaa Aktia liittyi loppuvuodesta 2021 kansainväliseen Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Varainhoitoalan standardiksi muodostunut päästörajoituksia tukeva aloite tarjoaa lisää konkreettisia työkaluja vastuullisuustyöhön. Aktia on osallistunut myös CDP:n Non-Disclosure Campaign -vaikuttamisprojektiin ja CPD:n johtamaan Science Based Targets -hankkeeseen. Lisäksi Aktia raportoi vuosittain ilmastonmuutoksesta CDP-portaalissa. Vuonna 2021 Aktia liittyi TFCD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) julkisten tukijoiden joukkoon ja raportoi myös itse näiden suositusten mukaisesti. Osoituksena Aktian varainhoidon osaamisesta Morningstar palkitsi Aktian helmikuussa 2022 Suomen parhaana rahastotalona ̶ parhaan korkovarainhoitajan palkinnon Aktia voitti jo peräti kahdeksatta kertaa.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2022 olivat 13,9 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com