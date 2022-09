Finnish Swedish English

Aktia Bank Abp

Pressmeddelande

1.9.2022 kl. 11.00

Aktia lanserar en i Finland sällsynt mörkgrön företagsobligationsfond

Fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond eftersträvar förutom långsiktig ekonomisk avkastning även betydande social och miljömässig nytta genom att placera i europeiska obligationer som beaktar hållbar utveckling. Till en början är fonden tillgänglig för finländska och utländska professionella institutionella placerare men kommer senare att öppnas till försäljning även för privatplacerare.

Aktia har lanserat den nya fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond den 1 september 2022. Den klassificeras som en så kallad mörkgrön fond i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om informationsskyldighet om hållbar finansiering. Fonden placerar endast i gröna, sociala och ansvarsfulla obligationer samt hållbarhetsbundna obligationer (Sustainability-linked bonds, SLB) och dessutom krävs det att varje placeringsobjekt har en positiv nettopåverkan med beaktande av bl.a. samhälls- och miljöpåverkan.

För att bedöma hållbarheten hos företagsobligationsfondens placeringsobjekt används bl.a. ISS ESG:s klimatriskanalys samt företagsspecifika ESG-bedömningar och ESG-analyser. Aktia använder också ESG-data som produceras av Morningstar (Sustainalytics). Placeringsobjektens nettopåverkan på den sociala och ekologiska miljön analyseras och rapporteras regelbundet med hjälp av ett analysverktyg som bygger på artificiell intelligens, framtaget av det finländska Upright Project.

”Aktia har redan länge beaktat hållbar utveckling i portföljförvaltningen och vi har rapporterat våra aktie- och företagsobligationsfonders påverkansprofiler med hjälp av Uprights verktyg ända sedan 2019. På marknaden finns emellertid en växande efterfrågan på placeringsprodukter med klart mätbar ansvarsfullhet. Det känns fint att vara med och skapa denna mörkgröna företagsobligationsfond som fortfarande är sällsynt i Europa och vars placeringsobjekt inte enbart följer målen för hållbar utveckling utan även skapar betydande social och miljömässig nytta”, säger Jonne Sandström som är portföljförvaltare för den nya fonden.

Till en början är fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond tillgänglig för professionella institutionella placerare men avsikten är att öppna upp den även för privatplacerare i ett senare skede. Fonden säljs internationellt till professionella institutionella placerare via Universal-Investment-Luxembourg S.A, Aktias fonddistributionspartner i Europa. I Finland har bl.a. arbetspensionsbolaget Veritas gått in som såddinvesterare med 20 miljoner euro i fonden.

”Som pensionsplacerare är det viktigt för oss att placera ansvarsfullt utan att ge avkall på avkastningen. Den här fonden kombinerar erfarna portföljförvaltares kompetens med ett uppstartföretags innovation – och allt bygger på inhemsk expertis. Vi vill stödja konkreta åtgärder för att främja hållbarhetsfrågor”, säger Veritas portföljförvaltare Ville Iso-Mustajärvi.

Fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond placerar i första hand i investment grade-obligationer, men kan diversifiera upp till 20 procent av sina placeringar i high yield-obligationer med en rating på minst BB-. Ett undantag är obligationer utan rating, i vilka högst 3 procent av fondens medel kan placeras. De största enskilda sektorerna bland fondens placeringar är finansiering och kraftförsörjning, och diversifieringen på företagsnivå är bred. Största delen av placeringarna i kategorierna för hållbara företagsobligationer styrs till gröna företagsobligationer.

ESG-frågor har redan länge beaktats i Aktias placeringsverksamhet. Bolaget utvecklar också systematiskt sin klimatstrategi som publicerades 2021. Som en del av sin klimatstrategi anslöt Aktia sig till det internationella initiativet Net Zero Asset Managers i slutet av 2021. Initiativet till stöd för utsläppskrav, som blivit en standard för finanssektorn, erbjuder allt mer konkreta verktyg för arbetet med ansvarsfullhet. Aktia har också deltagit i CDP:s påverkansprojekt Non-Disclosure Campaign och projektet Science Based Targets som leds av CPD. Dessutom rapporterar Aktia årligen om klimatförändringen via CDP-portalen. År 2021 anslöt sig Aktia till TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) som en offentlig anhängare och följer även själv rekommendationerna i sin rapportering. Som ett bevis på Aktias kompetens inom kapitalförvaltning utsåg Morningstar Aktia till Finlands bästa fondhus i februari 2022 och Aktia vann priset som bästa räntefondförvaltare redan för åttonde gången.

Mer information:

Portföljförvaltare Jonne Sandström: tfn 050 362 6775, jonne.sandstrom(at)aktia.fi

Aktias kommunikation: tfn 050 305 3475, kommunikation(a)aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.6.2022 uppgick till 13,9 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA).