SATOlle 77 uutta vuokra-asuntoa Turun Skanssiin

1.9.2022







SATO, yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, rakennuttaa Skanssin kaupunginosaan Turkuun uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Tämä on SATOn ensimmäinen uudisasuntoinvestointi Turkuun viiteen vuoteen. Rakentaminen on käynnistynyt elokuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita lokakuun lopussa 2023.

SATO on allekirjoittanut 26.8.2022 kauppakirjan, jolla SATO ostaa Lujatalolta Turun Skanssiin rakennettavan kerrostalon. Osoitteeseen Sorakatu 9 rakennettavaan kahdeksankerroksiseen kerrostaloon tulee 77 uutta SATOn vuokra-asuntoa. Kohde sijaitsee 300 metrin päässä Skanssin kauppakeskuksen palveluista.

SATO kehittää asuinalueita yhdessä kaupunkien kanssa ja rakennuttaa vuosittain noin 1 000 uutta vuokrakotia kaupunkiympäristöön hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärelle.

− SATOn strategian mukaisesti haluamme kehittää asuinalueita ja tarjota monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Viime vuosien aikana olemme tutkineet useita investointimahdollisuuksia Turun alueella ja olemme varsin tyytyväisiä, että tiivis yhteistyö Lujatalon kanssa Helsingin seudulla laajenee nyt myös Turkuun. Olemme iloisia, että voimme olla mukana kehittämässä Turkua ja tarjota asiakkaille uusia vuokrakoteja, joiden sijainti on erinomainen, kertoo SATOn Turun alueen aluejohtaja Seppo Merimaa.

− Turun Skanssi toteutetaan monen eri toimijan yhteistyönä ja alueelle tulee erilaisia asumismuotoja. Rakennutamme Sorakadulle vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja kohteeseemme tulee erikokoisia asuntoja tehokkaista yksiöistä perheasuntoihin, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto kertoo.

Kestävät valinnat ja energiatehokkuus ohjaavat suunnittelua

Skanssin alueella kaikki suunnitteluratkaisut pyritään tekemään kustannustehokkaasti ratkaisujen elinkaarikustannukset huomioiden.

− SATOn uusien vuokra-asuntojen suunnittelussa huomioidaan aina energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut sekä muuntojoustavuus. SATOn rakennuttamien asuintalojen rungot mitoitetaan normaalin 50 vuoden elinkaaren sijasta sadan vuoden elinkaarelle, Aalto lisää.

Sorakadun asuinrakennuksessa on alhainen energiankulutus, kuten muissakin SATOn rakennuttamissa uudiskohteissa. Lämmönlähteenä on kaukolämpö, sillä kiinteistön sijainti pohjavesialueella ei mahdollista maalämmön toteutusta. Rakennukseen on suunniteltu myös aurinkopaneeleja, joilla tuotetaan osa kiinteistön sähköstä

Asuinrakennuksessa on kaikille asukkaille yhteiset sauna-, pesula- ja kuivaushuonetilat ja ulkovälinevarasto sekä irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle. Saunatilassa on asukkaiden käytössä oleva pihatason vilvoitteluterassi. Asuntojen varustelu on tasokas: keittiöissä on induktioliedet ja kalusteuunit sekä suurimmissa perheasunnoissa kaksi erillistä wc-tilaa. Kylpyhuonekalusteiden materiaali on kosteudenkestävää korkeapainelaminaattia ja kalusteilla on Avainlippu- sekä Design From Finland -tuotemerkit. Asuntojen pesuhuoneissa on kaukolämmöllä toimiva vesikiertoinen lattialämmitys. Lähes kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet, osassa yksiöitä ja kaksioita on ranskalainen parveke.

Kerrostalon pihalla on viihtyisä oleskelualue. Autopaikat sijaitsevat erillään oleskelualueista autokatoksessa, viereisessä autohallissa sekä maantasolla. Autohallista löytyy neljä sähköautonlatauspaikkaa ja pihan autopaikoille hankitaan rakentamisen aikana lisää latauspaikkoja.

Skanssin kaupunginosa Turussa

Skanssi sijaitsee noin 4 km etäisyydellä Turun keskustasta. Uudelle asuinalueelle muuttaa noin 8 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä. Alueen suunnittelun keskeisenä tavoitteena on ympäristöystävällisyys. Asuinalueelle on suunniteltu monipuolisia palveluita sekä erilaisia asumismuotoja. Liikkumisen ratkaisut painottuvat joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn.





SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.