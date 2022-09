Stockholm Live tar över all servering i Avicii Arena, Hovet och Annexet

Stockholm, Sept. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arenaoperatören Stockholm Live tar själv över restaurang- och cateringverksamheten i arenorna Avicii Arena, Hovet och Annexet. Driften av samtlig mat- och dryckesservering i arenorna, som tidigare varit utlagd på extern part, kommer att hanteras från nytt dotterbolag; Stockholm Live Catering AB.

Genom dotterbolaget Stockholm Live Catering kommer Stockholm Live att driva all mat och dryckesserveringen i Avicii Arena, Hovet och Annexet i egen regi. Det nya bolaget kommer att ledas av Sammy Broqvist tillsammans med ett helt nytt team specialiserade på restaurangsdrift och servering i arenor. Sammy har lång erfarenhet från mat- och dryckesverksamhet inom evenemangsbranschen från både First Hotels och Modo Hockey men även som ansvarig för mat- och dryckesoperatörerna hos Stockholm Live de senaste åren.

- Det känns roligt att nu själva satsa på mat och dryck i våra arenor, ett område som kräver en hel del kreativitet då du under några få timmar av servering och försäljning per vecka och med mycket personal i enorma husen ska leverera det lilla extra varje gång. Men vi har stora förhoppningar om att Sammy med hans gedigna erfarenhet, tillsammans med det grymma nya teamet i Stockholm Live Catering, kommer utveckla denna del av arenaupplevelsen, säger Daniel Stålbo, Director of Marketing and Communication på Stockholm Live.

Inom ASM Global har Stockholm Live Catering tillgång ett globalt nätverk av kollegor som driver restaurang och cateringverksamhet i egen regi, vilket har varit en viktig del i planerandet av, och kommer vara en stor fördel för, det nya bolaget.

- De senaste månaderna har inneburit ett hektiskt utvecklingsarbete med kollegor runt om i världen och de kommande månaderna kommer vi att presentera nya dynamiska koncept och erbjudanden på plats i arenorna. Jag ser verkligen fram emot att med stor lyhördhet möta och lyssna på våra gäster så att vi verkligen kan lyfta mat- och dryckesupplevelsen till nästa nivå, säger Sammy Broqvist, Director of Food and Beverage, Stockholm Live Catering.

För mer information se www.stockholmlive.com.

About Stockholm Live

Stockholm Live driver Nordens mest besökta arenor i form av Avicii Arena, Hovet, Annexet, Tele2 Arena och Friends Arena i Solna, samt även Södra Teatern på Södermalm i Stockholm. Vi driver även attraktionen Skyview vid Avicii Arena. Varje år besöker över 3 miljoner människor Stockholm Lives arenor och de evenemang och aktiviteter som de gästas av. Stockholm Live är en del av ASM Global, ett världsledande företag inom arenadrift och evenemangsstrategi som driver över 325 arenor, stadium, kongresscenters samt teatrar världen över. För mer information se www.stockholmlive.com alternativt www.asmglobal.com.

Contact

Marketing & Communications Director, Stockholm Live

Daniel Stålbo

press@stockholmlive.com

08-6009105