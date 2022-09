Présentation de One Enreach

One Enreach

Pourquoi cela existe, ce que cela implique et ce que cela signifie pour les clients

Steve Pit, Steve Pit, directeur des opérations, décrit ce qu'est One Enreach, pourquoi cela existe, ce que cela implique et ce que cela signifie pour les clients. Steve est membre du conseil d'administration d'Enreach, basé aux Pays-Bas et assure la responsabilité de l'intégration des opérations pour tout le groupe.

Grâce aux acquisitions que nous avons réalisées au cours des dernières années, nous avons ajouté de nombreuses expertises et technologies à Enreach. Cela nous a permis d’intégrer efficacement chaque acquisition en suivant un plan détaillé sur cent jours. Nous entrons maintenant dans une phase où nous visons à maximiser les capacités de notre groupe, en portant notre intégration à un niveau supérieur. Nous y parvenons en rassemblant tous les éléments clés de nos organisations : de la marque aux systèmes, en passant par les opérations, l'expérience utilisateur et les interfaces que nous offrons à nos clients à travers l'Europe.

Nous voulons également nous assurer que tous nos collaborateurs au sein d'Enreach sachent qu'ils font partie d'un groupe ambitieux et en pleine croissance et qu’ils participent à un projet passionnant. Nous souhaitons démontrer à nos clients que nous leur offrirons le meilleur de ce qu'Enreach peut proposer, en accélérant l'innovation et en les soutenant dans toute l'Europe en tant que One Enreach.

ONE ENREACH - INTRODUCTION

One Enreach est un programme holistique visant à utiliser et à intégrer toutes nos forces au sein d'Enreach dans tous les pays plutôt que de les reproduire individuellement.

Il couvre l'ensemble de l'organisation et maximise le potentiel de nos compétences, technologies et efficacités opérationnelles. Je dis souvent à mes collaborateurs que nous sommes une organisation sans frontières travaillant en équipes distantes et ce peu importe qu’un collaborateur soit basé aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Finlande ou ailleurs. Nous travaillons pour le même objectif, avec la même méthode de travail.

Grâce à notre plateforme unifiée, conçue pour un développement rapide, nous intégrons de nouvelles technologies ou fonctionnalités et les déployons rapidement en région, sans difficultés et de manière cohérente. One Enreach vise également à établir la même culture comportementale dans l'ensemble du groupe, en conservant notre esprit d'entreprise et en responsabilisant nos collaborateurs. Le changement de marque fait également partie de One Enreach, aidant chacun à se sentir membre de la même famille tout en présentant une identité externe cohérente.

ONE ENREACH EN ACTION

J'aimerais partager avec vous le sujet du support client comme exemple de One Enreach en action. Nous parlons 60 langues différentes en Europe et les clients ont toutes sortes de questions. Ce qui compte pour eux, c'est d'obtenir une assistance le plus rapidement possible dans leur langue. Nous n’avons donc pas l’intention de centraliser notre support. Au contraire, Enreach propose un support local et veille à ce que si la requête nécessite plus d'assistance technique, une réponse soit proposée au niveau du groupe.

Au niveau du produit, notre équipe espagnole a développé une solution remarquable de centre de contact client entrant, que nous avons ajoutée à notre plateforme de groupe, disponible pour être déployée dans toutes les entités. Pour y parvenir, les équipes de développement et de gestion des produits travaillent ensemble. C'est un excellent exemple qui montre que la provenance et la localisation des collaborateurs ne sont pas les facteurs les plus importants. Au contraire, nous trouvons des moyens de valoriser leurs compétences et de développer les technologies existantes, chacun travaillant chacun travaillant à l'élaboration d'une feuille de route cohérente.

En termes de création d'une culture collective, plusieurs programmes et initiatives sont déjà en place. Enreach a choisi l’holacratie comme mode de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise. C'est une méthodologie dite d'autorité distribuée. Tout le monde est invité à partager des problèmes, des opportunités et des propositions, afin que chacun se sente utile. De cette façon, nous apprenons en permanence et le changement se produit de manière agile. Ce processus est en cours et nous espérons qu'il sera entièrement instauré d'ici la fin de 2022.

Outre les exemples mentionnés, nous déployons cette année notre produit SaaS Enreach Contact sur nos marchés européens, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs. De plus, toutes les entités seront renommées Enreach. Notre intégration entre le marketing et la marque, la finance et le juridique, la qualité et la sécurité ou encore les opérations client sont fortement engagés.

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

Tout d'abord, nous serons en mesure de les soutenir efficacement sur chaque marché, en livrant les mêmes produits de manière cohérente. Ainsi, pour une entreprise disposant de cinq sites en Europe, il devient plus simple de déployer des services auprès de ses utilisateurs. Par exemple, cela pourrait commencer par un client britannique avec des succursales à l'étranger, où Enreach UK s'assure que tous les bureaux et employés bénéficient des mêmes services et de la même connectivité, peu importe où ils se trouvent. Bien sûr, cette cohérence s'étend ensuite au support clients, les ressources locales étant soutenues au niveau du groupe si besoin.

Notre objectif d'intégration collective, notre ADN et notre culture sont autant d’éléments qui permettent aux clients de bénéficier d'une approche dynamique et d'innovations dans toute l’Europe sur le sujet des contacts convergents.

Bien sûr, il y aura des défis à relever en cours de route, mais notre manière de communiquer, à la fois en interne et en externe, signifie que nous pouvons travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. J'ai vu de nombreuses organisations entreprendre des stratégies d'acquisition au cours de ma carrière, mais échouer ensuite à exécuter une vision d'intégration clairement définie et à tirer le meilleur parti du potentiel que les regroupements d'entreprises peuvent apporter. Avec One Enreach, nous faisons les choses très différemment pour créer une famille intégrée qui profite à toute notre communauté, tant pour nos employés que pour nos clients et revendeurs.