InfanDx AG ernennt Nicole Witzmann zum Finanzvorstand

- Corporate Finance Expertin mit mehr als acht Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor

Köln/Berlin, Deutschland, und Boston, USA, 01. September 2022 - Die InfanDx AG, ein privates Diagnostikunternehmen, das auf neuartige diagnostische Lösungen für die akut- und intensivmedizinische Versorgung von Neugeborenen spezialisiert ist, gab heute die Ernennung von Nicole Witzmann zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 1. September 2022 bekannt.

Nicole Witzmann verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Finance in der Gesundheitsbranche und war zuvor mehrere Jahre als Head of Finance bei der Adrenomed AG tätig. Als CFO wird Frau Witzmann für die allgemeine Verwaltung, das Rechnungswesen und Controlling, die Finanzberichterstattung sowie - gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Achim Plum - für Investor Relations und Finanzierungen zuständig sein. Derzeit bereitet das Unternehmen eine Serie B Finanzierungsrunde vor, die voraussichtlich Ende 2022 oder Anfang 2023 abgeschlossen werden soll. Zuvor sollen wichtige wertsteigernde Meilensteine erreicht werden, darunter u.a. die vollständige klinische Validierung des HypoxE®-Biomarker-Panels, die in den nächsten Wochen abgeschlossen werden soll.

Nicole Witzmann wird die Nachfolge von Dr. Andreas Lischka antreten, der die Finanzabteilung des Unternehmens seit Januar 2021 als externer Berater geleitet hat. Dr. Lischka wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Er wird jedoch noch längere Zeit beratend zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu Frau Witzmann zu gewährleisten.

"Wir freuen uns sehr, dass Nicole Witzmann unser Führungsteam verstärkt", sagte Dr. Achim Plum, CEO von InfanDx. "Ich habe bereits in einer früheren Position mit ihr zusammengearbeitet. Daher bin ich überzeugt, dass sie genau die Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt, die wir brauchen, um InfanDx zu einem voll integrierten Diagnostikunternehmen weiterzuentwickeln, das innovative Lösungen für die neonatale Akut- und Intensivmedizin anbietet. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um Dr. Lischka von ganzem Herzen für seine Tätigkeit bei InfanDx zu danken, die für die Neupositionierung und das Wachstum des Unternehmens seit meiner Übernahme als CEO im Januar 2021 unverzichtbar waren."

"Ich freue mich sehr, künftig Teil des Managements von InfanDx zu sein", sagte Nicole Witzmann. "Als Mutter von drei Kindern, darunter einem erst wenige Monate alten Sohn, fühle ich mich der Vision und Mission von InfanDx besonders verbunden. Deshalb hoffe ich, dass ich dazu beitragen kann, den InfanDx HypoxE Test für hypoxisch-ischämische Enzephalopathie auf den Markt zu bringen, der die Chance bietet, Kinder, die während der Geburt unter Sauerstoffmangel gelitten haben, vor gravierenden Spätfolgen zu bewahren."

Über InfanDx

InfanDx AG ist ein privat finanziertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen Lösungen für Neugeborene konzentriert.

Das Schlüsselprodukt des Unternehmens ist der in der klinischen Entwicklung befindliche InfanDx HypoxE® Test, der auf die zuverlässige Diagnose von hypoxisch-ischemischer Enzephalopathie (HIE) innerhalb der ersten Stunden nach der Geburt abzielt. HIE als Folge einer Sauerstoffunterversorgung während der Geburt (perinatale Asphyxie) kann zu lebenslangen Beeinträchtigungen und Behinderungen der betroffenen Kinder führen. Die Langzeitfolgen von HIE können durch eine neuroprotektive Kältebehandlung (Hypothermie-Therapie) gemildert oder sogar verhindert werden. Damit diese Therapie wirken kann, muss sie jedoch innerhalb von sechs Stunden nach der Geburt eingeleitet werden. Dies erfordert geeignete diagnostische Verfahren, um die betroffenen Neugeborenen zuverlässig und rechtzeitig identifizieren zu können. Während die derzeitige Routinediagnostik keine schlüssige Diagnose in diesem Zeitfenster ermöglicht, ist der schnelle InfanDx HypoxE® Test darauf ausgelegt, Kliniker bei der zeitgerechten Entscheidung zu unterstützen, ob Neugeborene eine neuroprotektive Hypothermie-Behandlung benötigen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und verfügt über eine Dependance in Berlin sowie eine 100%ige Tochtergesellschaft in Boston, USA.

