JLT Mobile Computers obtient la reconnaissance des professionnels de la supply chain de l’agroalimentaire par sa nomination, en tant que fournisseur, au « Top Food Chain Technology »

Leurs ordinateurs durcis, et de pointe, associés à des services personnalisés conçus pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie agroalimentaire assurent à JLT une place très enviée dans la liste publiée par « Food Chain Digest ».

Växjö, Suède, 1er septembre 2022 * * * JLT Mobile Computers, développeur de premier plan de solutions informatiques de haute fiabilité pour les environnements exigeants, a été reconnu comme fournisseur recommandé du « Top Food Chain Technology » 2022 par Food Chain Digest, le magazine officiel de Food Shippers of America (FSA). Conçu pour servir de référence aux responsables d’expédition de produits agroalimentaires à la recherche de nouveautés technologiques adaptées à leur stratégie supply chain et à son exécution, le programme de désignation « Top Food Chain Technology » est spécifique dans la mesure où les nominations sont validées par les industriels de la branche. Seules les entreprises dont la réputation et les cas d'usage sont les plus probants recueillent suffisamment de votes de la part des professionnels de la supply chain, du transport et de la logistique de l'industrie agroalimentaire pour obtenir une place, tant enviée, sur la liste.

« La technologie est devenue l'épine dorsale de la supply chaine alimentaire, où fiabilité du temps de fonctionnement, efficacité, productivité et transparence sont primordiales », déclare Brian Everett, éditeur et directeur de la rédaction de Food Chain Digest. « Le programme Top Food Chain Technology distingue les technologies et les services les plus remarquables de leaders tels que JLT Mobile Computers, qui aident les expéditeurs de produits alimentaires à atteindre leurs objectifs commerciaux. JLT ne se contente pas de fournir le matériel informatique dont les responsables d’expédition ont besoin pour assurer le bon déroulement de leurs opérations à chaque minute de chaque jour, mais tire également parti de décennies d'une expérience spécifique à ce secteur pour agir en tant que partenaire spécialisé. »

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu cette distinction de la part de l'industrie agroalimentaire pour la valeur que notre technologie et nos services apportent à la supply chain alimentaire », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « JLT travaille depuis longtemps avec des entreprises de premier plan dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Conçus et personnalisés pour les besoins spécifiques de l'industrie alimentaire, nos appareils robustes font vraiment ce pour quoi ils ont été conçus : ils assurent le bon déroulement des opérations et augmentent la productivité tout au long de la chaîne alimentaire, du champ à la fourchette, y compris au niveau de la fabrication, de l'expédition et du stockage. »

Parmi les récentes innovations qui ont valu à JLT de figurer dans la liste 2022 des « meilleures technologies de la supply chain agroalimentaire » de Food Chain Digest, figure l'ordinateur JLT6012A™, nouvelle version dédiée Android et entièrement durcie ; modèle appartenant à la célèbre série de terminaux JLT6012™. Construit de A à Z afin d’obtenir le plus haut niveau de fiabilité et certifié GMS (services mobiles Google), le nouveau JLT6012A™ répond à la demande toujours croissante d’Android dans les applications dédiées à la supply chain agroalimentaire et à celle d'autres industries. Cet ordinateur embarqué allie un matériel informatique très robuste, de qualité professionnelle, avec la simplicité, l‘ergonomie et la facilité d'utilisation souvent rencontrées avec Android.

Outre sa technologie de pointe, ce qui a également valu à JLT d'être reconnu comme l'un des meilleurs fournisseurs technologiques de la supply chain agroalimentaire, c'est son « business model » bien adapté à la demande client. L'entreprise passe généralement beaucoup de temps à essayer de comprendre les objectifs, les préoccupations, les défis et les priorités spécifiques de ses clients, avant de les conseiller sur le meilleur choix d'appareil et les personnalisations des systèmes à utiliser.

Un bon exemple de cette approche client est celui d'un célèbre producteur alimentaire américain classé dans le Fortune 500 qui déploie aujourd'hui des milliers d'appareils JLT personnalisés pour maintenir l'efficacité et la productivité de ses opérations de production et d'exécution. Outre l'extrême fiabilité des appareils JLT et l'assistance tout au long du cycle de vie, l'« image système » personnalisée que JLT a développée spécialement pour lui s'est révélée d'une grande valeur. JLT a fourni une image haute performance qui est verrouillée, de sorte que l'écran n'affiche que les éléments dont le personnel a besoin pour effectuer son travail spécifique. Cela a rendu l'utilisation des appareils plus efficace, ce qui a permis au client d'économiser beaucoup de temps et d'argent, d'autant plus qu'il déploie une grande flotte d'ordinateurs durcis de JLT. De plus, cette image spécifique empêche les logiciels malveillants et les applications malveillantes d'accéder à leur réseau, ce qui garantit une disponibilité et une sécurité accrues.

Pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, ainsi que sur les produits, services et solutions de la société, consultez le site www.jltmobile.com. Les informations financières sont disponibles sur la page JLT : investor information.

Pour consulter la liste complète des entreprises figurant sur la « Top Food Chain Technology list », consultez www.FoodShippers.org et cliquez sur « Announcements ».

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

