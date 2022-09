Hatch félicite les gouvernements du Canada et de l'Allemagne pour leur leadership dans le cadre de l'accélération de la transition mondiale vers des énergies propres et pour leurs annonces à propos des marchés des métaux des batteries et de l'hydrogène

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, les gouvernements du Canada et de l’Allemagne se sont réunis pour discuter de deux domaines-clés de coopération au moment où s’effectue la transition vers un avenir carboneutre, et ont annoncé des partenariats qui soutiendront la croissance du marché des métaux pour batteries et de celui de l’hydrogène dans les deux pays.



Ces annonces placent les deux pays au rang de chefs de file dans ces marchés. Puisqu’elle participe activement à la fois au secteur des métaux pour batteries ainsi qu’à celui de l’hydrogène, qu’elle se concentre sur l’élaboration de solutions pratiques pour lutter contre les changements climatiques et qu’elle compte des bureaux et des projets au Canada, en Europe et ailleurs dans le monde, Hatch se réjouit à l’idée de s’associer aux gouvernements et aux entreprises de ces deux pays et d’ailleurs pour proposer des solutions novatrices et durables.

Soutenir une chaîne d’approvisionnement en hydrogène

Le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier Olaf Scholz ont annoncé un nouveau partenariat entre le Canada et l’Allemagne pour établir une chaîne d’approvisionnement transatlantique en hydrogène.

Hatch félicite les deux gouvernements pour le leadership dont ils font preuve en accélérant le déploiement de l’hydrogène dans le cadre de la transition vers l’énergie verte. Hatch est convaincue que l’hydrogène jouera un rôle important dans l’atteinte de notre objectif mondial d’un avenir à faible empreinte carbone. Un avenir avec l’hydrogène permettra à des systèmes de production d’énergie très distincts – alimentés par l’électricité et le gaz naturel – de fusionner en un seul système intégré et complémentaire.

La société EverWind Fuels LLC a retenu les services de Hatch pour appuyer la conception technique des premières phases de son terminal de stockage situé à Point Tupper. Dans le cadre du projet, l’emplacement deviendra un centre d’activité régional en matière d’hydrogène vert pour l’Est du Canada en utilisant l’énergie éolienne pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac, qui seront ensuite exportés au moyen de l’importante infrastructure en place, y compris un port en eau profonde capable d’accueillir certains des plus grands navires au monde. En amont des annonces faites par les gouvernements canadien et allemand, EverWind et Uniper ont également annoncé qu’elles avaient signé un protocole d’entente permettant à l’entreprise allemande d’acheter de l’ammoniac vert à EverWind. L’ammoniac serait exporté en Allemagne où il pourrait être utilisé comme combustible afin de remplacer le gaz naturel ou d’être reconverti en hydrogène.

Les deux gouvernements ont souligné l’occasion de croissance que présente la région de l’Atlantique du Canada, le chancelier Scholz ayant déclaré : « À long terme, le véritable potentiel réside dans l’hydrogène vert provenant des provinces de l’Atlantique, où les vents sont forts et la densité de population est faible ». Hatch est entièrement d’accord et se réjouit à l’idée de travailler avec EverWind et d’autres clients afin de faire de cette vision une réalité.

Établir un partenariat pour les matériaux de batteries

La visite du chancelier Scholz au Canada cette semaine a également donné lieu à l’annonce de la signature d’un accord de coopération entre le Canada et les constructeurs automobiles allemands Volkswagen et Mercedes-Benz, dans le cadre duquel le Canada fournira des matériaux de batterie comme du lithium, du nickel et du cobalt. Cet accord aidera les deux entreprises à mettre en œuvre leurs stratégies de croissance en matière de véhicules électriques. Elles collaboreront également avec des partenaires pour transformer les minéraux du Canada en batteries dans des usines situées en Europe et en Amérique du Nord.

Hatch est à l’avant-garde du marché des batteries et offre des solutions complètes, qu’il s’agisse de services-conseils d’affaires, d’exploitation minière et de traitement de produits chimiques de qualité batterie, de fabrication et d’utilisation de piles électrochimiques ou, enfin, de recyclage des batteries. Grâce à notre vaste expertise en métallurgie et en mise en œuvre et à nos diverses offres technologiques, nous travaillons avec nos clients en Europe et ailleurs dans le monde pour améliorer leur dossier commercial et les aider à prendre des décisions plus éclairées.

« Nous sommes ravis des annonces de cette semaine qui positionneront le Canada et l’Allemagne comme des chefs de file en matière d’hydrogène et de matériaux de batteries. Il existe d’énormes possibilités pour ces deux nations et Hatch, alors que nous montrons la voie à suivre vers la carboneutralité, et sommes fiers de travailler sur ces projets novateurs », a déclaré Joe Lombard, Directeur général mondial, Mines et métaux.

l’hydrogène et de celui des matériaux de batteries. Notre expérience en ingénierie permet à des projets inédits d’avoir la meilleure chance de réussite. Nous travaillons avec des fabricants de technologies et des partenaires de recherche pour trouver des solutions de pointe dans les deux secteurs tandis que nous nous efforçons de bâtir un avenir façonné par une société mondiale durable.

Pour en savoir plus sur les solutions complètes de Hatch dans l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries, visitez https://www.hatch.com/fr-ca/Expertise/MetalMinerals/Battery-Chemicals-and-Cells.

Apprenez-en plus sur la façon dont nous élaborons des solutions pratiques pour lutter contre les changements climatiques en visitant https://www.hatch.com/fr-ca/About-Us/Climate-Change-and-Sustainability.

