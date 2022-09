Gardez les routes, sentiers et plans d’eau sécuritaire tout en célébrant la Fête du Travail – Conduisez Sobrement!

English French

OAKVILLE, Ontario, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens et les Canadiennes se préparent à célébrer la fin de semaine de la Fête du Travail et MADD Canada tient à rappeler de mettre la sécurité de tous au premier plan en s’engageant à ne jamais prendre le volant d’une voiture, d’un bateau ou d’un VTT avec les capacités affaiblies.



“Les décès et blessures causés par la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues sont entièrement évitables. » selon Jaymie-Lynn Hancock, Présidente Nationale de MADD Canada. « Si vos célébrations incluent de l’alcool, cannabis ou toutes autres drogues, S.V.P laissez le volant à quelqu’un de sobre. Faisons tous notre part afin de rendre la fin de semaine de la Fête du Travail sans tragédies causées par la conduite avec les facultés affaiblies. »

Ainsi, lors de vos sorties ce long week-end, n’oubliez pas que nous pouvons tous contribuer à la prévention de la conduite avec les capacités affaiblies et des collisions horribles qui en découlent en suivant ces simples consignes :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne jamais se laisser reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies.

Appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies.



Tout au long de l’été, MADD Canada mise sur sa Campagne 911 pour encourager le public à signaler les cas soupçonnés de conduite avec les capacités affaiblies au 911.

Cet effort inclus une campagne visant à garder les plans d’eau Canadiens sécuritaire. Au cours des dernières années, MADD Canada a produit et installé plus de 1 300 affiches de lutte contre la navigation avec les capacités affaiblies sur les sites de ports de plaisance, de marinas et de rampes de mise à l’eau partout au Canada grâce aux subventions de Transport Canada et à la collaboration des services de police locaux et régionaux.



Merci à Transport Canada pour son support additionnel qui a permis à MADD Canada d’installer 343 panneaux de sécurité additionnels sur les plans d’eau à travers le Canada d’ici la fin de l’été 2023, de créer un nouveau message d’intérêt publique pour la radio et la télévision, et de mettre à jours les affiches, cartes postales et les brochures couvrant les risques de naviguer avec les capacités affaiblies

Pour en savoir davantage sur les moyens de reconnaître un plaisancier aux capacités affaiblies ou la marche à suivre si vous en voyez un, consulter la section « la Campagne 911 lève l’ancre » de notre page Web.

Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité en un clic. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/.



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.