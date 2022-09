Lysander Funds annonce l’inscription en bourse du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso

English French

TORONTO, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») et Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso ») ont le plaisir d’annoncer le lancement du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso et du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso.



Ces FNB sont des organismes de placement collectif négociés en bourse constitués en fiducie selon les lois de la province d’Ontario qui ont réalisé un premier appel public à l’épargne pour le placement de parts. La négociation de ces parts commencera aujourd’hui à la Bourse de Toronto.

Le FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso sera négocié sous le symbole « LYCT » tandis que le FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso sera négocié sous le symbole « LYFR ».

« Lysander est heureuse de pouvoir mettre à profit l’expertise en matière de placement de l’équipe de Canso dans le secteur des FNB en continuant à travailler en étroite collaboration avec des conseillers à travers le pays », a déclaré Richard Usher-Jones, président des Fonds Lysander.

L’objectif du FNBActif de trésorerie de sociétés Lysander-Canso est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable à court terme liquides d’émetteurs canadiens et étrangers.

L’objectif du FNBActif de titres à taux variable Lysander-Canso est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à taux variable et d’autres titres de créance à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.

Au sujet de Lysander Funds Limited

Lysander est un gestionnaire de fonds d’investissement faisant affaire avec des gestionnaires de portefeuille chevronnés et indépendants afin d’offrir des stratégies de placement ciblées aux investisseurs canadiens.

L’objectif de Lysander est d’accroître la richesse de tous les Canadiens et de procurer aux conseillers et aux investisseurs de l’information et une expertise afin de les aider à prendre des décisions de placement judicieuses.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Lysander Funds Limited

Jason Darling, Vice-président, Ventes

jdarling@lysanderfunds.com

416 640-4275

Un placement dans un FNB peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de FNB à la Bourse de Toronto. Si des parts de FNB sont achetées ou vendues à la Bourse de Toronto, l’investisseur pourrait payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle à l’achat de ces parts et recevoir un montant inférieur à celle-ci au moment de leur vente. La propriété de parts d’un FNB donne lieu à des frais permanents. Un FNB doit préparer des documents d’information renfermant des renseignements clés le concernant. Vous pouvez trouver de l’information plus détaillée sur les FNB dans ces documents.