Urbanimmersive lance un programme de franchises

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer le lancement d’un programme de franchises pour ses solutions de photographie 3D.



Ce programme de franchises s’imbrique dans le plan de croissance accéléré de la Société annoncé en juin 2021 visant à étendre les activités de la Société plus rapidement et accroitre l’adoption de de ses solutions technologiques pour tous les photographes. Ce programme vient donc compléter la stratégique d’acquisition d’agences de photographie immobilière établies dans des territoires sélectionnés en Amérique du Nord dans le but d'intégrer les produits SaaS de la Société aux services de photographie 2D/3D offerts et qui s’est déjà traduite par l’acquisition de pas moins de 8 entreprises de photographie immobilière au cours des 15 derniers mois (franchises corporatives) et qui devrait se poursuivre dans le futur, en complément à la vente de franchises, vu le succès d’intégration de ces entreprises acquises à ce jour.

Le programme de franchise s’adressera particulièrement aux photographes à temps plein travaillant seul ou avec une petite équipe et qui désirent 1) se différencier en offrant à leurs clients des solutions technologiques 3D innovatrices à valeur ajoutée tout en ayant accès à une plateforme de gestion d’agence de photographie (‘ERP’) à la fine pointe de la technologie, incluant notamment la commande en ligne et la prise de rendez-vous instantanée ainsi que des services internes additionnels offerts à la carte de création de plans de plancher et d’édition de photos et 2) obtenir du support au niveau administratif, service à la clientèle, marketing et ventes et ce, afin de pouvoir consacrer tout leur temps à ce qu’ils font de mieux et qui les intéressent le plus, soit la photographie. Parmi les nombreux outils d’Urbanimmersive dont pourront bénéficier les franchisés, notons la plateforme de gestion d’agence de photographie, un système pleinement automatisé de gestion de la paie, un outil d’optimisation des routes, les microsites web, les visites 3D et plans de plancher 2D et 3D et l’équipement de photographie 3D offert à faible coût.

« L’offre complète de solutions 3D que la Société peut se permettre d’offrir aux photographes est inégalée. De plus, l’expérience précieuse acquise dans la gestion d’entreprises de photographie immobilière et les exigences de reddition de compte et de gouvernance d’être une entreprise publique font d’Urbanimmersive un franchiseur idéal. De plus, de nombreuses études et maintes discussions auprès de nos clients photographes par le passé confirment que les principaux défis auxquels sont confrontés les photographes sont leur productivité, leur rentabilité et leur qualité de vie, ce que le programme de franchise adresse parfaitement », a déclaré Ghislain Lemire, Président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

Le réseau étendu de clients d’Urbanimmersive en Amérique du Nord utilisant ses solutions technologiques 3D ou ayant fait l’acquisition d’équipement de photographie 3D devrait permettre un accès rapide et direct à un bassin de photographes susceptible de devenir franchisés, dont plusieurs ont déjà démontré de l’intérêt. Ce programme de franchise complémentaire nouvellement lancé est géré avec une équipe interne expérimentée qui devrait permettre à la fois de sécuriser la clientèle existante de la Société, de renforcer son image de marque et d’accroitre ses revenus et ce, sans investissement requis ni de besoin de recourir à du financement. Pour plus d’informations sur le programme de franchises : https://www.urbanimmersive.com/urbanimmersive_franchises_network?lang=fra.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, communiquez avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et Chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com