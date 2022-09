Le CFIQ annonce le conseil des gouverneurs pour 2022-2023 et réélit Eric Hallé comme président

English French

MONTRÉAL, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ) est heureux d'annoncer la composition de son conseil des gouverneurs pour le mandat 2022-2023.

Eric Hallé, vice-président régional, Est du Canada, Fonds Dynamique, a été réélu président. Marie Brault, vice-présidente, Services juridiques, Affaires juridiques et réglementaires, Banque Nationale Investissements inc., a également été réélue à titre de deuxième vice-présidente. Paul Bourque, président et chef de la direction de l'Institut des fonds d'investissement du Canada, demeurera au conseil à titre de premier vice-président ex-offio. Toutes les nominations prennent effet aujourd'hui.

« Je suis fier de servir en tant que président du conseil des gouverneurs du CFIQ et de diriger les efforts continus de l'organisme dans l'industrie québécoise des fonds d'investissement, a déclaré Eric Hallé. Je tiens également à remercier nos membres de continuer à soutenir et à apporter leur expertise aux consultations des parties prenantes du CFIQ pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs alors que l'industrie passe à la nouvelle normalité. »

Les gouverneurs du CFIQ ont également accueilli deux nouveaux membres : Erika Fernandez, vice-présidente finances, RH et chef de l'exploitation par intérim, Groupe Financier Peak, et Frédérick Tremblay, directeur principal et chef des solutions de placements, Desjardins.

À propos du CFIQ

Le CFIQ est la voix au Québec de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC). L’IFIC regroupe environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des distributeurs et des entreprises de services sectoriels. Il cherche à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

