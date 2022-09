Parandus: Admirals Group AS 2022. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Uuendatud info: Koondkasumiaruandes lisatud 2022. aasta esimese kuue kuu võrdlus 2021. aasta sama perioodiga.



Admiralsi tulemused on erakordsed

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga, kasvatas Admirals aasta esimeses pooles märkimisväärselt kauplemistegevuse netotulu, kauplemise mahtu ja puhaskasumit, jätkates suuremahulisi investeeringuid IT-sse ning innovatsiooni. Ettevõtte omandas uued litsentsid Lõuna-Aafrikas ja Kanadas. Need on kõnekad edulood tugeva strateegia ellu viimisest, mille pikem eesmärk on võimaldada 2030. aastaks finantsvabadust 10 miljonile inimesele.

Admirals Group AS-i kauplemistegevuse netotulu suurenes 149 % (43 miljonit eurot versus 17,3 miljonit eurot 2021. aasta samal perioodil)

Puhaskasum 24,01 miljonit eurot (-1,7 miljonit eurot 2021. aasta samal perioodil)

„Vaatamata suurele ebakindlusele maailma majanduses ja poliitilises olukorras, jätkasime oma pikaajaliste eesmärkide ellu viimist, ühendades jätkuvalt kliendi jaoks personaalse rahanduse ja investeerimise. Meie esimese poolaasta tulemused on erakordsed, kauplemismahud tugevad ja stabiilsed,“ sõnas Admirals Group AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov.



Bogatenkovi sõnul kasvatab Admirals kindlalt oma kliendibaasi ning tutvustab rakenduse kaudu kauplemis- ja investeerimisvõimalusi inimestele, kes astuvad esimesi samme finantsvabaduse suunas. “Samas oleme jätkuvalt usaldusväärne ja kvaliteetne turuliider kogenud osalejatele sektoris. Admiralsi rakendust kasutavate inimeste arv kasvab pidevalt,” märkis tegevjuht.



Möödunud poolaastal omandas ettevõte litsentsid Lõuna-Aafrikas ja Kanadas. „Suurendame strateegiliselt oma kohalolekut maailma erinevates piirkondades. Kanada on esimene samm ettevõtte positsioneerimiseks Põhja-Ameerikas ning Aafrika on kiire ja areneva finantskeskusena suurepärane võimalus kliendibaasi tugevaks laiendamiseks,“ kirjeldas ettevõtte tegevjuht.



Bogatenkovi sõnul on ettevõtte meeskond valmis kiiresti muutuvates oludes astuma vastu uuele majandustsüklile: „Admirals on tõestanud, et kuulub jätkuvalt FinTech maailma paremikku. Oleme oma sektori kvaliteediliider ja globaalse finantskeskusena pakume oma kliendile digitaalseid tööriistu finantsvabaduse poole liikumisel.“

Admirals teatas äsja koostöö jätkamisest Eesti Kontserdiga. Samuti on ettevõte Eesti jalgpalliklubi FCI Levadia peasponsor, toetab läbi erinevate koostöö- ja toetusprojektide noorte finantskirjaoskust ning seisab Ukraina ja ukrainlaste kõrval. „Oleme taustajõuna nende organisatsioonide ja algatustega, mis loovad ühiskonna jaoks olulist väärtust. Täna oleme lisaks keskendunud jätkusuutlikkusele ja rakendamas rohelist mõtteviisi nii oma põhitegevuses kui globaalse meeskonnana,“ lisas tegevjuht.

Finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 6/30/2022 12/31/2021 Varad Raha 6 7 Nõuded krediidiasutustele 54,942 25,373 Nõuded investeerimisühingutele 18,584 20,294 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 5,106 9,501 Laenud ja nõuded 4,541 3,348 Varud 8 106 Investeering sidusettevõttesse 0 0 Muud varad 3,165 2,373 Materiaalne põhivara 1,977 2,228 Kasutusõigusega vara 3,349 3,817 Immateriaalne põhivara 5,421 4,835 Varad kokku 97,099 71,882 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 345 637 Võlad ja ettemaksed 6,052 3,291 Edasilükkunud tulumaksukohustus 31 31 Allutatud võlakirjad 4,471 4,559 Rendikohustised 3,606 4,056 Kohustused kokku 14,505 12,574 Omakapital Aktsiakapital 250 250 Omaaktsiad -105 -105 Kohustuslik reservkapital 25 25 Realiseerimata kursivahed 257 23 Jaotamata kasum 82,161 59,099 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 82,588 59,292 Mittekontrolliv osalus 6 16 Omakapital kokku 82,594 59,308 Kohustused ja omakapital kokku 97,099 71,882 Koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 6M 2022 6M 2021 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 43,899 17,889 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 1,078 1,228 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -1,728 -1,538 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 267 80 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -523 -403 Kauplemistegevuse netotulu 42,993 17,256 Muud samalaadsed intressitulud 57 93 Intressitulu kasutades efektiivse intressimäära meetodil 98 46 Intressikulu -220 -198 Muud tulud 1,239 802 Muud kulud -73 -122 Netokahjum valuutakursi muutustest 346 -229 Netokahjum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 0 Tööjõukulud -6,603 -6,006 Tegevuskulud -12,378 -12,369 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -961 -438 Kasutusõigusega vara kulum -466 -486 Kasum enne tulumaksu 24,032 -1,651 Tulumaks -19 -87 Aruandeperioodi kasum 24,013 -1,738 Muu koondkasum: Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse: Realiseerimata kursivahed 233 408 Aruandeperioodi muu koondkasum (-kahjum) 233 408 Aruandeaasta koondkasum 24,246 -1,330 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum 24,023 -1,739 Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum -10 1 Aruandeaasta puhaskasum 24,013 -1,738 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkasum 24,256 -1,331 Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum -10 1 Aruandeaasta koondkasum 24,246 -1,330

Admirals Group AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/reports-group/



Admirals on rahvusvaheline finantstehnoloogia- ja investeerimisühing, mille reguleeritud tütarettevõtted pakuvad nutikaid lahendusi erinevate finantstoodete jaoks. Alates asutamisest 2001. aastal, on Admirals oma haaret pidevalt laiendanud, olles täna reguleeritud kauplemisettevõtete kaudu esindatud kogu maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-i tütarettevõte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Admirals hoolib oma partnerite edust, seetõttu pakuvad nad arvukalt läbi proovitud turundustööriistu, tipptasemel tarkvara ja kvaliteeti.

Täna asuvad Admiralsi kontorid 18 riigis üle maailma, mis teeb sellest tõeliselt globaalse organisatsiooni.

