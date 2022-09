Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

English Dutch







(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)



Mortsel, België – 1 september 2022 – 17.40 uur CET



Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) de volgende kennisgeving:

Sheffield Asset Management L.L.C. heeft op 24 augustus 2022 gemeld dat het per 24 augustus 2022 een participatie in Agfa-Gevaert NV heeft van 4.719.200 stemrechten, hetzij 3,05% (noemer is 154.820.528), waarmee de drempel van 3% naar boven werd overschreden.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen

Sheffield Asset Management, L.L.C., handelend namens Sheffield Partners, L.P. ("het Fonds"). Sheffield Asset Management, L.L.C. is de algemene partner van het Fonds en oefent de stemrechten uit die verbonden zijn aan de aandelen die in het Fonds worden gehouden. Sheffield Asset Management, L.L.C. heeft twee leden, Brian J. Feltzin, Trustee van het Brian J. Feltzin Revocable Trust, u/a/d 11 mei, 2004 (het Beherend Lid) en Allison Feltzin (het niet-managende lid). Geen van de personen die onderworpen zijn aan de kennisgevingsvereisten zijn de uiteindelijke eigenaars van de aandelen, die eigendom zijn van het Fonds.

Sheffield Asset Management is geen gecontroleerde entiteit.

Aanvullende informatie

Sheffield Asset Management, L.L.C. is de beheermaatschappij voor beleggingsbeheer die de stemrechten van Sheffield Partners, L.P. naar eigen goeddunken uitoefent bij ontstentenis van specifieke instructies.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van

2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com .





