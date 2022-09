English French

Nanterre, le 1er septembre 2022

VINCI va réaliser les fondations

d’un important programme immobilier à Hong Kong

Une future pièce maîtresse du nouveau front de mer de Hong Kong

Un projet à forts enjeux techniques dans un environnement très contraint

VINCI Construction, à travers sa filiale locale Bachy Soletanche Group Limited, a été choisi pour la réalisation des fondations d’un important ensemble immobilier situé à Hong Kong au cœur du quartier d’affaires de Central.

Ce contrat, d’un montant d’environ 80 millions d’euros, comprend la réalisation de parois moulées et de pieux forés. Les travaux, qui doivent s’achever d’ici 2024, se dérouleront dans un environnement très contraint à proximité immédiate d’une autoroute urbaine souterraine et du métro.

Une partie de la paroi sera construite sous hauteur limitée à l’aide de deux Hydrofraises® compactes dont une sera équipée de grippeurs facilitant le forage dans les terrains très durs. Ces équipements, conçus et fabriqués spécifiquement par Soletanche Bachy, témoignent de son expertise technique reconnue.

Soletanche Bachy est un leader mondial des chantiers de fondations et de technologies du sol à forte technicité. Présent à Hong Kong depuis une cinquantaine d’années, Soletanche Bachy a participé à de nombreux projets structurants sur ce territoire (barrages, lignes de métro, immeubles de grande hauteur) et plus récemment, à la construction de la troisième piste de l’aéroport international et du quartier culturel West Kowloon.

