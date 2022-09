DÉKUPLE : Négociations exclusives en vue d’une prise de participation majoritaire de DÉKUPLE dans l’agence Brainsonic

French English



Négociations exclusives en vue d’une prise de participation majoritaire de DÉKUPLE dans l’agence Brainsonic

Un rapprochement visant à favoriser la convergence de l’engagement, de la performance et de la data au service des marques.

Paris, le 1er septembre 2022 (18h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce mener des négociations exclusives en vue d’une prise de participation majoritaire dans Brainsonic, agence de communication leader de l’engagement.

Fondée en 2003, Brainsonic, The Engagement Agency, est une agence de communication multi-métiers de plus de 120 talents, qui proposent et mettent en exécution des stratégies et des créations destinées à engager les audiences des marques (BtoC, BtoB et collaborateurs). Brainsonic compte un large portefeuille de clients issus de secteurs différents tels que la grande distribution, les banques-assurances, les médias, le BTP, les industries, la high-tech, le retail, etc., qu’elle accompagne de manière globale grâce à ses expertises multiples (digital, social media, événementiel, publicitaire, corporate, éditorial, etc.).

L’entrée de DÉKUPLE au capital de Brainsonic, sous la forme d’une prise de participation majoritaire, s’inscrirait pleinement dans l’ambition du Groupe, qui entend devenir un leader du data marketing en Europe d’ici 2025, en élargissant utilement ses champs d’expertises. Historiquement fort dans le marketing de la performance et la technologie, le Groupe se renforcerait ainsi dans le marketing conversationnel et le marketing de l’engagement en s’appuyant sur une entreprise leader dont la culture forte et les expertises s’intègrent parfaitement dans l’écosystème multi-entrepreneurs du Groupe DÉKUPLE.

DÉKUPLE disposerait ainsi d’un nouveau levier puissant pour accélérer sa trajectoire de développement sur le marché du data marketing en forte croissance. Compte tenu d’un potentiel de synergies important avec les autres entités du Groupe spécialisées en brand & marketing performance et en influence marketing, la transaction devrait être créatrice de valeur pour le Groupe.

Brainsonic est une société rentable et en croissance, d’environ 120 collaborateurs, qui devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 17 M€ en 2022.

La finalisation de cette transaction devrait intervenir dans les prochaines semaines, après l’information-consultation des instances représentatives du personnel et la finalisation de la documentation juridique.

Commentant cette annonce de négociations exclusives, Bertrand Laurioz, Président Directeur Général de DÉKUPLE, a déclaré : « L’entrée au capital de Brainsonic sera un nouvel accélérateur de développement pour DÉKUPLE car elle renforcera nos champs d’expertise, notamment dans le marketing d’engagement, en nous permettant de nous appuyer sur des équipes de grande qualité dont les valeurs et la culture s’inscrivent parfaitement dans notre écosystème d’entreprises innovantes. Nos offres sont très complémentaires et sont porteuses de synergies digitales et data pour accroître la performance de nos actions marketing au service des marques, aussi bien en BtoC qu’en BtoB. Nous serons ainsi très heureux d’accueillir Guillaume Mikowski, qui va rejoindre l’équipe de management de notre Groupe et poursuivra le développement de Brainsonic dont il restera président et actionnaire. DÉKUPLE, qui comptera plus de 900 collaborateurs à la fin de cette année, poursuit donc résolument sa diversification dans le data marketing avec l’objectif d’en devenir un leader en Europe d’ici 2025.»

Guillaume Mikowski, co-fondateur et Président de Brainsonic, a ajouté : « Nous nous réjouissons à l’idée de nous adosser à un acteur de grande envergure comme le Groupe DÉKUPLE, avec des perspectives d’évolutions en phase avec les enjeux actuels de nos métiers. Nous partageons les valeurs du groupe, son aspect multi-entrepreneur et sa vision long terme. Par ailleurs, deux autres raisons nous ont convaincu de la pertinence de notre association. D’abord, le maintien de notre singularité et de notre position d’acteur conversationnel ; ensuite, la possibilité d’accélérer nos ambitions et notre développement grâce à un partenaire solide dans la durée et spécialiste du data marketing. »

Pour Jean-Louis Bénard, co-fondateur et actuel actionnaire majoritaire de Brainsonic, : « Guillaume Mikowski et ses équipes ont réalisé un travail extraordinaire pour faire de Brainsonic l’une des plus belles agences françaises. Un partenaire comme DÉKUPLE va permettre à Brainsonic et à ses collaborateurs de poursuivre leur trajectoire originale et dynamique en profitant notamment de synergies autour du data marketing. L’alignement des valeurs et la complémentarité des compétences entre DÉKUPLE et Brainsonic sont remarquables et je me réjouis de cette nouvelle étape. » Jean-Louis Bénard avait quitté ses fonctions opérationnelles de Brainsonic depuis plusieurs années pour se consacrer à Sociabble, une spin-off de Brainsonic lancée en 2014 et indépendante depuis 2019.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est la marque commerciale d’ADLPartner Société Anonyme à conseil d’administration cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com



