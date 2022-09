Restructuration approuvée par les porteurs de parts du Fonds de crédit privé Ninepoint‑TEC et du Fonds de revenu alternatif Ninepoint

English French

TORONTO, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) annonce l’approbation des porteurs de parts pour la restructuration du Fonds de crédit privé Ninepoint‑TEC et du Fonds de revenu alternatif Ninepoint.



« Nous sommes heureux que les porteurs de parts aient approuvé les changements proposés qui, selon nous, améliorent la structure globale de chaque fonds au profit des porteurs de parts à long terme. Au cours des derniers mois, nous avons collaboré activement avec nos porteurs de parts, nos conseillers financiers et nos réseaux de courtiers pour remédier aux circonstances qui ont donné lieu à la pause des rachats et examiner les options de restructuration qui équilibreraient l’équité entre les investisseurs à long terme et ceux qui cherchent à racheter », a déclaré John Wilson, codirecteur général, associé directeur et gestionnaire de portefeuille principal chez Partenaires Ninepoint. « Les nouvelles caractéristiques de liquidité et de rachat s’alignent mieux sur les investisseurs qui peuvent supporter les risques associés aux placements non liquides dans le crédit privé et sont conformes aux pratiques actuelles du secteur des placements dans le crédit privé. »

Le vote sur les questions suivantes a eu lieu lors d’assemblées extraordinaires des Fonds tenues virtuellement qui ont été ajournées le 1er septembre 2022. Le vote pouvait être exercé par Internet, par téléphone, par la poste, par courriel ou par procuration. Les résultats des votes des porteurs de titres sont présentés ci-dessous.

Fonds Questions soumises au vote Résultat Fonds de revenu alternatif Ninepoint Autoriser les modifications à la déclaration de fiducie pour prévoir, entre autres,

la modification de certaines caractéristiques de rachat des parts du Fonds Approuvée Fonds de crédit privé Ninepoint‑TEC Autoriser les modifications à la déclaration de fiducie pour prévoir, entre autres,

la modification de certaines caractéristiques de rachat des parts du Fonds Approuvée

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada, avec des actifs sous gestion et des contrats institutionnels de 8,4 milliards de dollars. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/. Pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

Demandes de renseignements des médias

Morgan Murphy

Smithcom Limited

416,629-2143.

Morgan.murphy@smithcom.ca

Questions relatives aux ventes

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com