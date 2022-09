Nouvelle campagne de Vélo Québec en partenariat avec la Société de l’assurance automobile du Québec : l’ouverture pivot, pour éviter l’emportiérage à vélo!

MONTRÉAL, 01 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), lance aujourd’hui une toute nouvelle campagne afin de sensibiliser les automobilistes à l’emportiérage à vélo, un danger qui passe malheureusement trop souvent sous silence. En effet, au Québec, les cas d’emportiérage sont sous-représentés, parce qu’ils sont sous-déclarés. L’action d’ouvrir la portière de la voiture sans vérifier au préalable si la voie est libre peut pourtant causer des dommages graves, voire des décès. C’est dans ce contexte et afin de limiter au maximum les risques de collision avec les cyclistes, que Vélo Québec et la SAAQ souhaitent sensibiliser les automobilistes à « l’ouverture pivot », une manœuvre simple et rapide d’ouverture de la portière avec la main droite, qui permet d’éviter le pire!



Rappelons qu’au Québec, seule la Ville de Montréal offre un bilan des incidents d’emportiérage qui sont rapportés au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ainsi, depuis 2013, il y a eu pas moins de 1127 cas recensés, soit 125 collisions déclarées par année, sans compter celles qui ne sont pas rapportées.

« Ouvrir sa portière d’auto nous semble un geste anodin, mais il peut pourtant se solder par des blessures gravissimes ou même un décès. Nous pensons aujourd’hui à Suzanne Châtelain, Marc-André Fontaine, Bernard Carignan, Jean-Pierre Lefebvre et leurs familles, qui doivent composer quotidiennement avec les conséquences irréparables de ce geste, et aux survivants plus ou moins gravement blessés lors d’emportiérages. Avec cette campagne, nous espérons pouvoir inculquer aux conducteurs et conductrices québécois une nouvelle habitude qui sauvera des vies. Un petit geste si simple, celui d’ouvrir sa portière avec la main droite, qui doit devenir un nouveau réflexe pour quiconque conduit une auto », affirme Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

« Le partage de la route entre les divers usagers, notamment entre les cyclistes et les conducteurs, est une priorité pour la Société de l’assurance automobile du Québec. Il fait d’ailleurs partie des six thématiques inscrites à notre Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025. L’ouverture pivot de la portière est un geste simple qui peut grandement contribuer à la sécurité des cyclistes et à une cohabitation plus harmonieuse des usagers. Ainsi, en plus de nous associer à la campagne de sensibilisation de Vélo Québec, nous confirmons que cette pratique sera intégrée au Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) d’ici la fin de l’année 2022. Nous espérons ainsi que l’ouverture pivot de la portière deviendra pour les conducteurs un geste aussi naturel et automatique que de boucler sa ceinture de sécurité », ajoute Denis Marsolais, président et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec

L’ouverture pivot : savoir utiliser la bonne main!

Originaire des Pays-Bas, un pays dont la réputation en matière de pratique sécuritaire du vélo n’est plus à démontrer, ce geste, aussi appelé « la portière hollandaise », a prouvé son efficacité. Pour ce faire, il suffit à l’automobiliste d’effectuer une rotation et d’ouvrir sa portière avec la main se situant à l’opposé de la porte (ouverture de la portière gauche avec la main droite, et de la portière droite avec la main gauche). Cette manœuvre élargit automatiquement le champ de vision sur l’angle mort et le rétroviseur, et permet donc de voir si une personne à vélo se dirige vers la voiture.

Pour tout savoir sur cette campagne, rendez-vous au : https://www.velo.qc.ca/ouverture-pivot

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. https://www.velo.qc.ca/

À propos de la Société de l’assurance automobile du Québec

La mission centrale de la Société de l'assurance automobile du Québec est de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Elle exerce cette mission notamment en faisant la promotion de la sécurité routière, en indemnisant les accidentés de la route et en contribuant à l'application de plusieurs lois et règlements, dont le Code de la sécurité routière.

