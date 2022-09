Muudatus AS-i LHV Kindlustus juhatuses

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS-i LHV Kindlustus juhatuse esimees Jaanus Seppa lahkub ametist 30. septembril 2022.

AS-i LHV Kindlustus nõukogu otsustas Jaanus Seppa tagasikutsumise juhatuse esimehe ametikohalt ning määras juhatuse liikme Tarmo Kolli LHV Kindlustuse juhatuse esimehe kohusetäitjaks. Uue juhatuse liikme otsinguid on alustatud. Otsuse uue juhatuse liikme valimisest teeb ettevõtte nõukogu pärast uue juhi leidmist.

Jaanus Seppa on töötanud LHV-s alates 2020. aasta kevadest ehk AS-i LHV Kindlustus asutamisest alates. Tänaseks on ettevõte võitnud 149 000 kliendi usalduse ja kasvanud enam kui 30 töötajaga kahjukindlustusseltsiks. Ettevõte on lühikese aja jooksul turule toonud enamuse jaeklientide tooteid ja hoidnud kahjukäsitluses väga kõrget klienditeeninduse taset.

"Uue ettevõtte käivitamine on tähendanud kaht väga pingelist aastat. Ettevõttel on võimekas meeskond, mis annab edaspidiseks eelduse LHV Kindlustuse heale käekäigule. Käivitajana on sobiv hetk taanduda ja pühendada rahulikumalt aega isiklikele teemadele. Hea meel on üle anda ettevõte, mis on niivõrd heas seisus ja võimeline edasi arenema," ütles Jaanus Seppa.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 820 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli seisuga 354 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 132 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee