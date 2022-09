Compagnie Financière Tradition: hausse du résultat net – Part du Groupe de 46,4% à CHF 51,1 millions

English French German

Annonce évènementielle

selon l’article 53

du règlement de cotation



Lausanne, le 2 septembre 20221



Chiffre d’affaires ajusté de CHF 525,1 millions, en hausse de 7,7% à taux constants



Résultat d’exploitation ajusté hors éléments exceptionnels

à CHF 69,3 millions, soit une marge de 13,2%

Hausse du résultat net – Part du Groupe de 46,4%

à CHF 51,1 millions





En millions de CHF



S1 2022



S1 2021 Variation à taux courants Variation à taux constants Publié (IFRS) Chiffre d’affaires 483,9 452,0 +7,1 % +7,5 % Résultat d’exploitation 43,9 43,8 +0,1 % +0,1 % Marge d’exploitation 9,1 % 9,7 % Résultat avant impôts 67,4 49,2 +37,0 % +39,2 % Résultat net - Part du Groupe 51,1 35,5 +44,0 % +46,4 % Ajusté* Chiffre d’affaires 525,1 491,0 +7,0 % +7,7 % Résultat d’exploitation hors éléments exceptionnels 69,3 58,1 +19,4 % +21,4 % Marge d’exploitation hors éléments exceptionnels 13,2 % 11,8 %

* avec les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle («Ajusté»)

Aperçu de l’activité

L’évolution dans la gestion de la politique monétaire des banques centrales tant par rapport à l’assouplissement quantitatif que la remontée des taux d’intérêts a favorisé le développement des activités du Groupe. Cette tendance positive s’est reflétée dans l’ensemble des régions et notamment sur les produits de change et taux d’intérêts ainsi que les titres et dérivés sur titres.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé ajusté du Groupe atteint CHF 525,1 millions contre

CHF 491,0 millions en 2021, soit une hausse de 7,7 % à taux de change constants. Le chiffre d’affaires ajusté de l’activité d’intermédiation professionnelle (IDB) est quant à lui en hausse de 7,3 % à taux de change constants pour atteindre CHF 507,5 millions alors que celui de l’activité dédiée à une clientèle de particulier au Japon (Non-IDB) est en hausse de 17,5 % à CHF 17,6 millions.

Le résultat d’exploitation ajusté hors éléments exceptionnels s’établit à CHF 69,3 millions contre

CHF 58,1 millions au premier semestre 2021, soit une hausse de 21,4 % à taux de change constants pour une marge d’exploitation de respectivement 13,2 % et 11,8 %. Les charges exceptionnelles représentent CHF 13,3 millions par-rapport à CHF 3,7 millions lors de la période précédente et incluent notamment une provision de CHF 9.0m en lien avec des contreparties russes sanctionnés, sur des créances liées aux activités en matched principal en cours de règlement livraison ainsi que sur des créances de courtage.

Chiffre d’affaires et r ésultat d’exploitation publié

Le chiffre d’affaires consolidé publié (IFRS) s’élève à CHF 483,9 millions contre CHF 452,0 millions au premier semestre 2021, soit une hausse de 7,5 % à taux de change constants.

Le résultat d’exploitation publié s’établit à CHF 43,9 millions contre CHF 43,8 millions en 2021, soit une légère hausse de 0,1 % à taux de change constants pour une marge d’exploitation de 9,1 %. En excluant l’impact lié à la Russie, celle-ci s’élève à 10.9 % contre 9,7 % pour la période précédente.

Résultat net

Au premier semestre 2022, le Groupe enregistre un produit financier net de CHF 9,4 millions contre une charge financière nette CHF 5,0 millions au premier semestre 2021. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact positif sur le résultat financier du Groupe et représentent un gain de CHF 14,4 millions pour la période en raison de l’évolution du rouble russes contre une perte de CHF 0,5 million au premier semestre 2021. Les charges d’intérêt sur les emprunts bancaires et obligataires, nettes des produits d’intérêt liés aux placements de trésorerie, s’élèvent à CHF 3,8 millions en hausse par-rapport à CHF 3,3 millions pour la période précédente.





La quote-part dans le résultat des sociétés associées et des coentreprises s’élève à CHF 14,1 millions contre CHF 10,4 millions au premier semestre 2021, en hausse de 40,6 % à taux de change constants.



La charge fiscale du Groupe atteint un montant CHF 13,1 millions contre CHF 10,1 millions au premier semestre 2021 pour un taux d’imposition effectif de 25 % contre 26 % pour la période précédente.





Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 54,3 millions contre CHF 39,1 millions au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s’établit à CHF 51,1 millions contre CHF 35,5 millions en 2021, en hausse de 46,4 % à taux de change constants.

Bilan

Le Groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d’actifs intangibles ainsi qu’une forte position de trésorerie nette. En effet, avant déduction des actions propres pour un montant de CHF 8,1 millions, les capitaux propres consolidés sont de CHF 435,0 millions pour une trésorerie ajustée incluant la quote-part du Groupe dans la trésorerie nette des coentreprises d’un montant de CHF 199,0 millions au 30 juin 2022.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent au 30 juin 2022 à CHF 426,9 millions (31 décembre 2021 : CHF 429,7 millions) dont CHF 403,9 millions sont attribuables aux actionnaires de la société mère (31 décembre 2021 : CHF 407,5 millions). Le montant total de la trésorerie ajustée, incluant les actifs financiers à la juste valeur, net de la dette financière, ressort à CHF 104,3 millions au 30 juin 2022 contre CHF 105,7 millions au 31 décembre 2021.

Perspectives

Le niveau d’activité durant les mois de juillet et août ressort en progression d’environ 15% par rapport à la même période l’année dernière soutenu notamment par la gestion de la politique monétaire des banques centrales dans un contexte de forte inflation. Compagnie Financière Tradition poursuivra sa stratégie de croissance et sa gestion des coûts ainsi que ses investissements dans ses activités data et analytiques et ses capacités de courtage hybrides.

Rapport semestriel

Le rapport semestriel 2022 de Compagnie Financière Tradition SA est disponible sur le site internet de la société : http://tradition.com/financials/reports.aspx



Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2 400 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.



Patrick Combes, Président Rohan Sant Compagnie Financière Tradition SA Voxia communication +41 (0)21 343 52 87 +41 (0)22 591 22 63 actionnaire@tradition.ch rohan.sant@voxia.ch

