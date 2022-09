English Finnish

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.9.2022 klo 9.00

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai epäsuoraan omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus on 31.8.2022 laskenut alle viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista. Ilmoitusvelvollisuus täyttyi myös siksi, että BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan, epäsuoraan tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien yhteenlaskettu osuus on laskenut alle viiteen (5) prosenttiin kaikista Sampo Oyj:n osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 533 261 351 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 533 061 351 ja B-sarjan osakkeita 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 534 061 351.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B) Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,04 % osakkeista

5,03 % äänistä 0,05 % osakkeista

0,05 % äänistä 5,10 % osakkeista

5,09 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009003305 Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä A YHTEENSÄ Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista

Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus American Depository Receipt (US79588J1025) - - Osakeomistus Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä Lainatut arvopaperit - - Osakeomistus Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä CFD - - Nettoarvon tilitys Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä B YHTEENSÄ Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista



Alle 5 % äänistä

SAMPO OYJ

Sami Taipalus

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0030