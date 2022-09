Update: PRF: AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta 4. kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

PRF: AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta 4. kvartali ja kaheteist kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Juhtkonna kommentaar

Vabandame muudatuste pärast aruandes, mis on tingitud asjaolust, et grupi struktuur on muutunud , peale meie suurima äriüksuse , Soome, müüki ning sellest tulenevalt vahetus ka kontserni tugiteenuste pakkuja.

PRFoods on fundamentaalselt muutnud oma struktuuri viimase majandusaasta jooksul. Väljusime oma suurimast äriüksusest ja fokusseerime oma tegevuse kalakasvatusele ja Ühendkuningriikide tootmisüksusele.

4.kvartal oli muutusterohke, miile jooksul muutsime iseseisvaks meie Eesti üksuse müüdud Soome üksusest ning see avaldas kõige suuremat mõju tulemustele. Me oleme tänaseks sõlminud pikaajalised tarnelepingud Soome klientidega ning Soome on meie jaoks tänaseks üks eksporditurgudest , mitte enam koduturg. Toorakala hinnad oli rekordkõrged 4.kvartali jooksul, ning see pitsitas kõiki töötlejaid ning viis nende tulemused kahjumisse. Kalakasvatus on traditsiooniliselt meil kahjumlik 4.kvartalis, kuna me müüme kala ainult 2 ja 3. kvartali jooksul ning teiste kvartalite jooksul investeerime märkimisväärselt biomassi kasvu.

Kogu aasta käive oli 47 miljonit eurot võrreldes 58,7 miljoniga aasta varem ning kahjum oli -7.6 miljonit eurot, mis suures osas on tingitud Soome üksuse müügist tulnud firmaväärtuse allahindamisest (ca 4 miljonit eurot), aasta varem oli kahjum tegevusest - 5,1 miljonit eurot. 4-kvartali kahjum oli -1,6 miljonit eurot, võrreldes - 1,7 miljonit aasta varem.

Me jätkame grupi restruktureerimist ning varade võõrandamist eesmärgiga vähendada võlakoormust ning fokusseerime jätkusuutlikule kalakasvatusele ja preemium lõhetoodete valmistamisele Shotimaal.

Konsolideeritud auditeerimata vahearuanne on lisatud teatele.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 Lisa 30.06.2022 30.06.2021 VARAD Raha ja ekvivalendid 2 118 2 500 Nõuded ja ettemaksed 3 253 3 512 Varud 2 196 5 691 Bioloogilised varad 3 3 003 4 795 Käibevara kokku 8 570 16 498 Edasilükkunud tulumaksuvara 0 38 Pikaajalised finantsinvesteeringud 322 302 Materiaalne põhivara 8 846 15 300 Immateriaalne vara 21 988 23 460 Põhivara kokku 31 156 39 100 VARAD KOKKU 39 726 55 598 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 8 398 7 325 Võlad ja ettemaksed 3 919 12 124 Sihtfinantseerimine 0 207 Lühiajalised kohustused kokku 12 317 19 656 Intressikandvad kohustused 16 424 17 561 Võlad ja ettemaksed 328 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 146 1 861 Sihtfinantseerimine 140 746 Pikaajalised kohustused kokku 17 038 20 168 KOHUSTUSED KOKKU 29 355 39 824 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 1 579 559 Jaotamata kasum (kahjum) -12 811 -6 723 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 10 173 15 241 Mittekontrolliv osalus 199 533 OMAKAPITAL KOKKU 4 10 372 15 774 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 39 726 55 598

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 Lisa 4kv 2021/2022 4kv 2020/2021 12k 2021/2022 12k 2020/2021 Müügitulud 4 803 14 740 47 176 58 692 Müüdud kaupade kulu -4 386 -14 437 -44 090 -53 727 Brutokasum 417 303 3 086 4 965 Tegevuskulud -1 197 -2 264 -7 207 -9 468 Müügi- ja turustuskulud -630 -1 499 -4 843 -6 389 Üldhalduskulud -567 -765 -2 364 -3 079 Muud äritulud/-kulud -40 146 -177 309 Bioloogiliste varade ümberhindlus 3 -734 441 -420 311 Ärikasum (-kahjum) -1 554 -1 374 -4 622 -3 883 Finantstulud/-kulud -136 -223 -3 102 -1 085 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 689 -1 597 -7 723 -4 968 Tulumaks 80 -110 63 -193 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 610 -1 707 -7 661 -5 161 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 588 -1 697 -7 644 -5 069 Mittekontrolliv osalus -22 -10 -17 -92 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -1 610 -1 707 -7 661 -5 161 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 596 -100 1 020 925 Kokku koondkasum (-kahjum) -1 014 -1 807 -6 641 -4 236 . . . Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: . . . Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -997 -1 797 -6 624 -4 144 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -17 -10 -17 -92 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 014 -1 807 -6 641 -4 236 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 4 -0.04 -0,04 -0.20 -0.09 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 4 -0.04 -0,04 -0.20 -0.09

Manus