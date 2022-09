Célébrons les actuaires du Canada à l’occasion de la Journée internationale des actuaires

English French

OTTAWA, 02 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) est fier de souligner la Journée internationale des actuaires en célébrant nos membres et en reconnaissant le dévouement de la profession envers l’amélioration du bien-être financier de la société.



La Journée internationale des actuaires a été officialisée par l’Association actuarielle internationale en 2020 à l’occasion du 125e anniversaire du Congrès international des actuaires, lorsque des actuaires du monde entier se sont réunis pour la première fois et ont posé les fondements de la profession que nous connaissons aujourd’hui.

« L’ICA est fier d’être membre de la communauté actuarielle internationale, et les actuaires canadiens contribuent de façon significative dans des domaines tels que l’analyse et la quantification des risques, la norme IFRS 17 et bien d’autres encore. Merci à tous les membres de l’ICA de partager votre expertise et félicitations aux actuaires du monde entier pour l’important travail que vous accomplissez pour que la profession garde sa pertinence et qu’elle exerce une influence positive sur la société », déclare Hélène Pouliot, FICA, présidente de l’ICA.

En tant que spécialistes de la gestion des risques, les actuaires utilisent les mathématiques, l’analyse de données et les compétences en affaires pour s’attaquer à certains des plus grands problèmes auxquels notre monde est confronté aujourd’hui. Nos professionnels et professionnelles travaillent pour de nombreuses entreprises essentielles, notamment des sociétés d’assurance-vie et d’assurances IARD, des régimes de retraite et des organismes gouvernementaux.

Les membres de l’ICA travaillent en vue d’améliorer les conditions de vie des Canadiens et Canadiennes ainsi que pour protéger l’intérêt public en évaluant et en proposant des solutions aux défis socioéconomiques tels que l’âge de la retraite, les changements climatiques, l’assurance médicaments et la classification des risques liés aux mégadonnées. Leurs contributions sont mises en évidence dans le balado et le fil des nouvelles de l’ICA.



En reconnaissance des précieuses contributions des bénévoles qui font progresser la profession actuarielle au Canada, les Prix du patrimoine de l’ICA 2022 ont souligné la remise inaugurale d’un nouveau prix – le Prix pour l’œuvre d’une vie bénévole – décerné à cinq chefs de file du domaine actuariel ayant fourni leur part d’effort au succès de la profession grâce à leurs activités bénévoles.

L’ICA a récemment lancé un nouveau logo et une image de marque renouvelée, s’inspirant de l’iconographie canadienne et de couleurs fraîches pour exprimer la croissance et l’enthousiasme au cœur de l’ICA. L’Institut est également en train de transformer son système d’éducation afin d’offrir une approche inclusive en ce qui concerne l’obtention des titres d’associé ou de Fellow de l’ICA à travers le lancement récent d’un nouveau site Web en éducation.

Bonne #JournéeInternationaleDesActuaires!

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106